Scambio tra portieri: Inter-Fiorentina, affare improvviso

Affare improvviso tra Inter e Fiorentina. Uno scambio tra portieri che consente ad entrambi di iniziare una avventura differente

Nonostante le parole di Commisso dei giorni scorsi sull’Inter, i rapporti tra le due squadre continuano ad essere ottimi tanto da aver definito uno scambio tra portieri. I nerazzurri accolgono un nuovo estremo difensore destinato a dare una mano importante al club meneghino. Percorso, invece, per un altro numero uno con l’obiettivo di trovare una certa continuità e magari ripercorrere quanto fatto in passato.

Una trattativa che è decollata negli ultimi giorni e si è conclusa nel giro di davvero poco tempo nonostante la tensione che si respira fra i due club. Le parole del presidente della Viola non sono assolutamente piaciute ai vertici dei nerazzurri. Ma questo non significa che in Viale della Liberazione non si guarda con attenzione in Toscana per rinforzare la rosa e l’affare definito conferma la volontà del club meneghino di mettere alle spalle tutti i litigi quando si tratta di portare a Milano diogcatori di livello.

Inter-Fiorentina: ufficiale uno scambio

Concluso il calciomercato della Prima Squadra, in casa Inter si guarda con attenzione a quello femminile. L’obiettivo è sempre il solito: creare una squadra competitiva. Si vuole dare a mister Piovani una rosa di livello e l’arrivo di Rachele Baldi è una conferma del progetto del club meneghino. L’ormai ex Fiorentina ha alle sue spalle una lunga esperienza e può dare una mano importante alle compagne. Come si precisa nel comunicato pubblicato dalla Fiorentina, la Baldi arriva in nerazzurro con la formula del prestito fino alla prossima stagione.

Una occasione per la classe 1994 di dimostrare di poter essere confermata nella rosa di Piovani. Percorso, inverso, per Francesca Durante, che in queste stagioni ha dato una mano molto importante ai nerazzurri tanto da vincere il miglior portiere della Serie A nella stagione 2022/2023.

Ma per lei il ciclo a Milano era ormai finito e così la decisione di tornare in quella Firenze che le ha dato tante soddisfazioni tra il 2015 e il 2021 con uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa. Poi per la classe 1997 la decisione di provare una esperienza a Milano durata tre stagioni. Ora la scelta di ritornare in viola per magari ripetere quanto fatto in passato. Anche in questo caso si tratta di un trasferimento in prestito fino a giugno. Poi al termine dell’annata si valuterà se confermarla oppure no.