Arriva il nuovo attaccante: UFFICIALE la firma con l’Inter

Ranghi ampliati per la formazione femminile dell’Inter Women a disposizione di mister Piovani, ecco la nuova centravanti Kullashi. Lo scorso anno aveva giocato al Sassuolo

In parallelo all’ottimo lavoro svolto finora nell’area mercato dal comparto dirigenziale dell’Inter maschile gestito in toto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, anche la controparte femminile dell’Inter Women sta macinando numeri interessanti.

Da ormai qualche anno attestatasi come una delle forze nuove e maggiormente incisive del campionato di Serie A femminile, la formazione attualmente guidata da mister Gianpiero Piovani è ricca di ambizioni degne del blasone del club.Lo scorso anno sono stati raggiunti traguardi importanti ed è tempo di scrivere nuove pagine della storia nerazzurra, grazie all’apporto di nuove risorse in squadra di provenienza anche estera.

Kullashi firma con l’Inter Women, contratto biennale per rinforzare l’attacco

I primi giorni di lavoro sui campi d’allenamento hanno portato buoni risultati nonostante i carichi di lavoro di un certo peso specifico e nell’attesa di chiudere il cerchio delle amichevoli pre-campionato contro il Brescia, la squadra è lieta di accogliere l’ennesimo elemento proveniente dal mercato.

Trattasi della centravanti classe ’99 Loreta Kullashi, svedese di provenienza dal Rosengard. Quest’ultima aveva giocato in prestito lo scorso anno in Serie A con la maglia del Sassuolo ed ha lasciato molti piacevolmente sorpresi delle sue qualità, tradottesi in un bottino niente male di 7 reti complessive. Kullashi è stata stavolta prelevata dall’Inter a titolo definitivo con la presentazione di un contratto dalla durata biennale fino a giugno 2026. Lo ha comunicato il club a mezzo di un comunicato ufficiale diramato su tutti i canali web societari.