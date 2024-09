Escluso dalla festa scudetto: Inter, esplode il caso

La seconda stella è diventata realtà ormai da diversi mesi per l’Inter, ma in questi ultimi giorni è esploso un nuovo caso: cosa è successo

Lo scorso 22 aprile l’Inter festeggiava la seconda stella. L’ultimo successo dell’era Zhang. Infatti, poco più di un mese dopo l’imprenditore cinese è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa dei problemi economici. Otto anni comunque importanti e ricchi di soddisfazione per il popolo nerazzurro.

Ma nelle ultime ore è esploso un caso riguardante proprio la festa Scudetto e una esclusione che non è passata inosservata. Doveva essere una serata di festa, ma per qualche minuto si è vissuto imbarazzo per una esclusione inaspettata dalla festa Scudetto.

La seconda stella, infatti, è diventato un film. Un lavoro nel quale si vive il dietro le quinte di una stagione importante e storica. La pellicola è stata presentata in anteprima nei giorni scorsi a Milano ed è subito venuto alla luce un particolare.

Film seconda stella Inter: Zhang non compare mai

Stiamo parlando naturalmente dell’assenza di Steven Zhang. Nessuna immagine o riferimenti all’ex presidente dell’Inter, che ha comunque consentito al club nerazzurro di arrivare a questi livelli. Una dimenticanza particolare e che a molti ha fatto pensare ad una decisione da parte di Oaktree dopo quanto successo nelle scorse settimane.

L’ipotesi non è così campata in aria, ma da parte di Viale della Liberazione hanno immediatamente smentito queste voci. La società meneghina ha riferito che la permanenza di Zhang in Cina e la mancata trasferta nerazzurra in Asia non ha permesso di registrare il contributo con l’ex numero uno da inserire nel lungometraggio.

Una pezza all’errore oppure la verità? Difficile rispondere a questa domanda. La versione ufficiale dell’Inter è quella detta in precedenza, ma l’assenza di Zhang ha fatto rumore.