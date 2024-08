Riecco Zhang, messaggio chiaro all’Inter: non l’ha dimenticato

Steven Zhang torna a farsi sentire in ottica Inter: l’ex presidente della Beneamata non ha dimenticato il club campione d’Italia

L’Inter si avvia verso un nuovo campionato, con la necessità di trovare la giusta concentrazione per difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno, ma anche per andare il più avanti possibile in Europa e poi fare bella figura al Mondiale per club. Insomma, si preannuncia una stagione storica per la Beneamata, anche perché è la prima della gestione americana.

La nuova proprietà è subentrata tra maggio e giugno a Steven Zhang, dove che Suning non ha ripagato il debito e non è riuscita a trovare un accordo per tenersi l’Inter. Nonostante dopo il Covid la portata degli investimenti sia cambiata drasticamente, i tifosi hanno comunque nel cuore il presidente che è riuscito a conquistare diversi trofei in Italia, la seconda stella e ha fatto bene anche in Champions League.

Sicuramente il merito va dato anche e soprattutto alla dirigenza e al suo lavoro, e infatti Oaktree è partito proprio dalla conferma di gran parte dell’organigramma e ha promosso Marotta come presidente, ma Zhang si sente comunque parecchio legato all’Inter e l’ha dimostrato anche nelle ultime ore.

Il messaggio di Zhang in vista di Genoa-Inter arriva via social

In molti hanno contestato la distanza di Zhang dal mondo Inter e dalla squadra nell’ultimo anno, distanza fisica che spesso è durata mesi e non è stata sempre facile da compensare per chi era ad Appiano Gentile.

Ora l’ex presidente cinese è già da relegare alla storia, ma non ha perso l’attaccamento verso la società italiana che ha gestito per anni. Infatti, a poche ore dall’esordio contro il Genoa in Serie A, si è fatto sentire con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L’ex numero uno dei campioni d’Italia ha scritto: “Forza ragazzi, sempre con voi”.

Sicuramente sono parole che hanno fatto scattare anche un po’ di nostalgia in molti tifosi che l’hanno apprezzato. L’Inter resta nel cuore e noi tifosi ne sappiamo qualcosa: ora lo sa anche Steven Zhang.