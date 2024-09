Inzaghi: “Meno lucidi del solito. Ecco cosa ha avuto Dimarco”

Le parole di Inzaghi dopo Monza-Inter: “Dovevamo essere bravi a sbloccare la partita come l’anno scorso. Zielinski regista, vi spiego”

Un’Inter scarica acciuffa il Monza soltanto allo scadere, grazie alla rete di Dumfries subentrato a Darmian nel secondo tempo. Per la squadra di Inzaghi secondo pareggio in trasferta nelle prime quattro giornate di Serie A e chance di andare in testa alla classifica in solitaria sprecata.

“L’approccio è stato buono, i primi venti minuti abbiamo creato parecchio – ha esordito il tecnico nerazzurro al microfono di ‘Dazn’ – Dovevamo essere bravi a sbloccare la partita, come lo scorso anno. La palla di Dimarco e quella di Lautaro di testa sono occasioni che avremmo dovuto sfruttare. Siamo stati lenti e poi abbiamo avuto poca qualità nell’ultimo passaggio, meno lucidi del solito contro un Monza che si difendeva basso. Nel secondo tempo abbiamo subito questo euro gol nel momento migliore. Mi prendo la reazione, andiamo avanti…”

FRATTESI – “Lui e gli altri hanno fatto bene. La squadra ha fatto la gara che voleva fare, probabilmente avremmo meritato la vittoria ma complimenti al Monza per la prestazione. Si è chiuso molto bene”.

TRIDENTE – “Lo avevamo già fatto a Genova. Si sono mossi bene e dati da fare, per gli attaccanti non è facile giocare contro squadre che si difendono in questo modo”.

ZIELINSKI – “È una mezz’ala di qualità che ci darà tanto. Dopo il problemino estivo è rientrato bene. Lui regista? No, sinceramente mi piace da mezz’ala, poi nel ruolo di vertice basso siamo già coperti con Calhanoglu e Asllani, Nel finale ha giocato più basso perché avevamo tre attaccanti”.

DIMARCO – “Era affaticato nel finale, ma avevo finito i cambi. Solo crampi, non c’è alcun problema”.