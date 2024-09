Simeone bussa alla porta dell’Inter: 48 milioni per il big

Diego Simeone nelle prossime settimane potrebbe bussare alla porta per un big dell’Inter: pronti 48 milioni per strappare il sì

L’Inter ogni anno deve resistere a sirene di mercato importanti e molto probabilmente sarà così anche la prossima estate. Sono diversi i giocatori destinati a mettersi in mostra durante la stagione e, di conseguenza, attirare l’attenzione di molte big italiane e straniere.

Secondo le ultime informazioni, l’Atletico Madrid potrebbe presto bussare alla porta di Marotta e dell’Inter per provare a strappare il sì del club nerazzurro per un big. Una operazione non semplice da portare a termine considerando l’importanza del calciatore per Simone Inzaghi oltre che naturalmente la volontà del giocatore di continuare la sua esperienza a Milano. Ma questo non fermerà i Colchoneros, che sono pronti a mettere sul piatto una proposta di 48 milioni per il big nerazzurro.

Simeone ha intenzione di rendere la squadra sempre più forte e per questo motivo avrebbe messo nel mirino un giocatore dell’Inter in vista della prossima stagione. Trattativa non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma i Colchoneros un tentativo lo dovrebbero comunque fare per capire se ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure no.

Dimarco piace a mezza Europa, può provarci anche l’Atletico di Simene

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid potrebbe decidere di affondare il colpo per Dimarco. Sulla fascia sinistra i Colchoneros sono un po’ deficitari e l’esterno nerazzurro rappresenterebbe una soluzione importante per il calciomercato estivo. L’ipotesi è quella di una proposta intorno ai 48 milioni di euro per convincere l’Inter a lasciar partire il proprio giocatore, ma quasi certamente troveranno in doppio muro. La cifra non è assolutamente quella immaginata dai nerazzurri per privarsi dell’esterno e il calciatore in questo momento non ha intenzione di trasferirsi da Milano. Un affare che quindi potrebbe interrompersi già sul nascere.

Come abbiamo scritto anche nelle scorse settimane, in casa Inter non c’è nessun incedibile, ma per privarsi di Dimarco c’è bisogno di una proposta molto più alta di quella pensata dall’Atletico Madrid. Marotta difficilmente si siederà ad un tavolo con una offerta inferiore agli 80 milioni di euro. Stiamo parlando di un calciatore importante oltre che molto legato all’ambiente nerazzurro. La speranza delle parti è che si possa continuare insieme ancora per diversi anni. Poi naturalmente il calciomercato è imprevedibile e non possiamo escludere nulla . Ma per il momento le strade di Dimarco e dell’Inter continueranno insieme.