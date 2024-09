Svolta Rabiot, gratis all’Inter con ingaggio ribassato

Adrien Rabiot continua ad essere svincolato e potrebbe presto tornare viva la pista Inter con un ingaggio più basso rispetto al precedente

Resta ancora senza squadra Adrien Rabiot. Svincolato dallo scorso 30 giugno dopo la fine del contratto con la Juventus, il francese non ha ancora trovato una soluzione. In estate è stato accostato a diversi club, Milan incluso, ma il suo ingaggio importante ha portato a diverse fumate nere e non è da escludere che il transalpino possa rimanere libero fino a gennaio.

In quel caso potrebbe tornare nuovamente viva la pista Inter. Il francese in passato è stato offerto anche ai nerazzurri. Una trattativa mai decollata anche per lo stipendio dell’ex Juve. Non è da escludere che, viste le difficoltà nel trovare una squadra, il transalpino possa decidere di abbassare un po’ le pretese. Il rischio, infatti, è quello di restare svincolato fino alla prossima stagione e un anno fermo rappresenterebbe un rischio troppo grande per la sua carriera.

Calciomercato: Rabiot all’Inter, le ultime

Sono stati mesi di trattative senza, però, trovare un accordo. Tanto che nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus alle cifre che i bianconeri avevano messo sul tavolo per il rinnovo. Una ipotesi immediatamente smentita sia da Thiago Motta che dalla mamma di Rabiot, Veronique. Quest’ultima a L’Equipe ha risposto in modo molto duro sottolineando che “la Juventus non era un’opzione presa in considerazione. Quando prendiamo delle decisioni, ce ne assumiamo le responsabilità“. Ora si proverà a chiudere nei prossimi giorni con qualche big.

Comunque non è da escludere che si possa arrivare a gennaio con Rabiot ancora svincolato. In quel caso si riaprirebbe la pista Inter, ma solo per il giocatore. Il francese, infatti, potrebbe essere proposto ai nerazzurri a cifre più basse rispetto alle precedenti. Ma la risposta di Marotta sarà negativa perché nel reparto di centrocampo si è completi e non si pensa assolutamente ad intervenire.

Una situazione non semplice da risolvere per Rabiot. Il centrocampista francese spera di poter tornare il prima possibile in campo, ma per il momento nessuna trattativa è decollata. La madre dell’ex Juventus rassicura sul fatto che il calciatore sta vivendo la situazione in maniera tranquilla. Le trattative procedono con diversi club, anche se per il momento non è tato possibile trovare un accordo anche per le richieste economiche del giocatore.