Colpo di scena Asllani: firma UFFICIALE e “Calhanoglu in Arabia”

Scatta il rinnovo per il centrocampista italo-albanese protagonista di una prestazione non all’altezza del collega di reparto Calhanoglu, i tifosi si scatenano anche sui social ipotizzando nuovi scenari

Non è stata una serata brillante sotto molti fronti, ma c’era da aspettarsi un calo qualitativo rispetto alle ultime due partite viste le risorse schierate da Simone Inzaghi in campo. Buona parte della formazione titolare dell’Inter, infatti, è stata rivisitata per l’occasione contro il Monza. In quella che per certi versi sarebbe dovuta essere una sfida tranquilla e priva di grosse preoccupazioni.

La finalità del turnover era infatti rivolta soprattutto a far riposare gli elementi di peso dell’organico in vista della prossima gara ufficiale in programma contro il Manchester City nell’esordio in Champions League, altra manifestazione a cui i club nerazzurro tiene particolarmente. Così per il tecnico piacentino, oltre a qualche aggiustamento in difesa, ha dovuto optare per Kristjan Asllani in cabina di regia.

Calciatore sicuramente maturato rispetto al passato a cui si vuol dare sempre maggiore fiducia, affinché entri bene a regime negli schemi nerazzurri e possa fare le veci del collega di reparto, Hakan Calhanoglu, senza grossi rimpianti. Ciononostante, proprio contro il Monza il ragazzo italo-albanese ha mostrato ancora alcune difficoltà su cui dover lavorare. Prestazione complessivamente senza luci per l’ex Empoli sebbene non sia di certo mancato l’impegno: l’imprecisione e la poca reattività si sono tradotte in manovre macchinose, prive di quella fluidità che invece riesce a dare con un pizzico di naturalezza in più il centrocampista turco.

Rinnovo controverso per Asllani con l’Inter, si teme l’addio di Calhanoglu

Proprio a margine della partita, però, la società ha voluto comunque rinnovare il proprio impegno di slancio della crescita di Asllani all’interno delle proprie file. Richiamando l’attenzione del calciatore per firmare il rinnovo di contratto fino a giugno 2028.

Una mossa condivisa da molti in chiave futura ma anche abbastanza controversa, proprio per la vicinanza temporale alla partita di ieri dell’U-Power Stadium. Il comunicato ufficiale diramato dal club nerazzurro sui propri canali web ha fatto il giro delle piattaforme social, facendo altresì insorgere i commenti di quanti non hanno apprezzato granché il gesto e quanti invece vorrebbero vedere ancora Asllani in una posizione di rilievo anche in futuro. Con Calhanoglu sempre più proiettato, almeno nelle considerazioni personali ancora lontane dalle verità del mercato, verso il campionato arabo di Saudi Pro League.

