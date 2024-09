Galliani bussa alla porta dell’Inter: colpo in arrivo per gennaio

L’amministratore delegato del Monza pronto ad un grande affare per il mese di gennaio: il rinforzo arriva dall’Inter

Mancano ancora oltre tre mesi e mezzo alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e le voci che iniziano a susseguirsi sono già molteplici. Alcune, tra entrate ed uscite, riguardano l’Inter. E da questo punto di vista Beppe Marotta potrebbe incrociare i propri interessi con quelli di Adriano Galliani: il Monza si prepara ad un colpo di assoluto spessore.

Il pari contro i brianzoli ha certamente lasciato l’amaro in bocca in casa nerazzurra, a maggior ragione visto che è arrivato solo allo scadere grazie al gol di Denzel Dumfries. L’olandese, tra l’altro, è uno dei calciatori il cui futuro andrà chiarito il prima possibile: in scadenza il 30 giugno 2025, l’ex PSV non ha ancora rinnovato il suo contratto.

Ad ogni modo, i fari in casa nerazzurra sono puntati alle prossime sfide. Dal Manchester City a soprattutto il big match contro il Milan, una gara che può significare molto più di tre punti tanto per gli uomini di Inzaghi quanto per quelli di Fonseca.

Intanto in vista della riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, qualcosa si sta già muovendo e vedrà i nerazzurri assoluti protagonisti. Come accaduto in passato, in occasione dell’acquisto di Carlos Augusto da parte dei campioni d’Italia, il rapporto tra le dirigenze è ottimo. E così Adriano Galliani sembrerebbe aver messo in cima alla sua lista un profilo in particolare, un calciatore che a Milano pare aver virtualmente finito i suoi giorni.

Galliani chiama Marotta: super colpo dall’Inter

Dall’Inter al Monza, biglietto di sola andata. Una distanza minima da percorrere ma Alessandro Nesta sarebbe sicuramente felice di accogliere quello che a conti fatti – da mesi – è uno scarto di lusso di Inzaghi.

Fari puntati su Joaquin Correa che, nonostante la ferma intenzione dei nerazzurri di cederlo durante lo scorso agosto, alla fine è rimasto a Milano. Zero offerte convincenti sul piatto e l’argentino, in scadenza il 30 giugno 2025 con l’Inter, evidentemente desideroso di vivere un ultimo anno in nerazzurro prima dell’addio a zero.

Un addio che pare, tuttavia, possa consumarsi con sei mesi d’anticipo. Il Monza, reduce da un’ottima prestazione proprio contro i campioni d’Italia, ha mostrato evidenti limiti in attacco. Correa potrebbe rappresentare l’arma in più per Nesta.

A sei mesi dall’addio a zero, la cifra per la quale Marotta direbbe sì alla partenza dell’ex Lazio sarebbe assolutamente simbolica. Nel frattempo il calciatore, reduce da un disastroso anno in prestito al Marsiglia, potrebbe rilanciarsi in un campionato che conosce benissimo e nel quale ha sempre brillato, come la Serie A. Soluzione che accontenterebbe tutti e permetterebbe all’Inter di far spazio per l’eventuale arrivo di un nuovo attaccante.