Monza-Inter, è allarme Lautaro: “Non sta bene fisicamente”

Lautaro è stato tra i peggiori in campo ieri sera all’U-Power nel match valevole per la quarta giornata di Serie A

L’Inter ha giocato una brutta partita a Monza, acciuffando il pari solo allo scadere. Emblema della serataccia nerazzurra è stato Lautaro, tra i peggiori in campo e sostituito da Inzaghi a inizio ripresa. Il capitano è apparso visibilmente scarico, faticando a dialogare coi compagni e sprecando un’occasione da rete che in un altro momento non avrebbe fallito. Il suo inizio di stagione è senza dubbio al di sotto delle aspettative, non a caso è ancora a secco di gol

“L’anno scorso, quando non faceva gol, dispensava assist ed era a disposizione della squadra. Per me non sta bene fisicamente“, ha sentenziato Beppe Bergomi a ‘Sky Calcio Club’. Più dura l’analisi di Paolo Di Canio, presente nello stesso studio dello ‘Zio’: “Lautaro mi piace da morire, però gli manca quel qualcosa per essere campione. A mio avviso patisce la gamba pesante per i tanti impegni, di solito un periodo così negativo gli capitava tra gennaio e febbraio. Ma ora ha anticipato, e questa situazione può essere un problema per l’Inter”.

🗣️#Inzaghi dopo #MonzaInter: “Dovevamo essere bravi a sbloccare la partita, come lo scorso anno. Abbiamo avuto poca qualità e lucidità nell’ultimo passaggio. #Zielinski regista? Nel ruolo già coperti con Calhanoglu e Asllani” pic.twitter.com/xvn5kjiwJx — Interlive (@interliveit) September 15, 2024

Lautaro titolare anche contro il Manchester City: Inzaghi manderà in campo tutti i titolarissimi

Lautaro sarà sicuramente titolare mercoledì sera all’Eithad Stadium contro il Manchester City, nella prima gara della fase a girone unico della nuova Champions League. Inzaghi manderà in campo la formazione tipo, con Thuram che affiancherà di nuovo l’argentino in attacco.

In difesa sono previsti i ritorni di Acerbi e Bastoni, mentre a centrocampo si riprenderanno una maglia da titolare sia Barella che Calhanoglu, quest’ultimo out a Monza anche perché acciaccato. L’unico ballottaggio ci sarà probabilmente a destra, tra Darmian e Dumfries.