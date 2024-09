Quattro mesi di stop: UFFICIALE, salta il derby

Nell’attesa di rivalutazioni sulla condizione fisica di Dimarco uscito dolorante per affaticamento dalla sfida contro il Monza, è previsto uno stop lunghissimo per Bennacer col Milan. Certo il forfait nel derby

Spenta la luce contro il Monza nell’ultima partita di campionato giocata sul manto erboso dell’U-Power Stadium, per gli uomini di Simone Inzaghi è tempo di riaccenderla. L’Inter dovrà infatti sfruttare a pieno quest’ultima giornata e mezzo a disposizione per prepararsi soprattutto mentalmente ad affrontare una delle minacce più grandi lungo il proprio cammino di Champions League, ovvero il Manchester City.

Rievocazione di dolci ricordi misti all’incertezza di non potercela ancora fare: tutto questo deve adesso unificarsi nella sola voglia di fare bene, mediante un approccio tattico diretto ed incisivo. Per farlo, il tecnico piacentino avrà a disposizione le sue armi migliori. Quanti, in altri termini, non hanno messo piede in via preventiva proprio contro il Monza per risultare freschi contro i Citizens di Pep Guardiola.

Rientreranno dunque i migliori nei rispettivi ruoli, da Alessandro Bastoni ad Hakan Calhanoglu, passando per Nicolò Barella a Matteo Darmian, il quale dovrebbe coesistere in campo con Denzel Dumfries, nota positiva della sfida precedente. Ciononostante, non si potrà fare affidamento su Federico Dimarco. L’esterno mancino sarà infatti indisponibile per un affaticamento muscolare rimediato contro i brianzoli e sebbene le sue condizioni verranno rivalutate domani a ridosso della sfida europea, non filtrano grandi speranze di un pronto recupero.

Precauzioni per Dimarco, ma la vera tegola è Bennacer in vista del derby Inter-Milan

Al contrario, è verosimile che Dimarco possa persino saltare il primo derby stagionale contro il Milan del prossimo weekend. A tal proposito, non dovrebbe essere l’unico grande assente del big match in programma per i giochi di campionato.

Con ormai certezza scientifica è infatti sopraggiunta la notizia dello stop forzato di almeno quattro mesi per Ismael Bennacer, centrocampista algerino in forze alla formazione rossonera di Paulo Fonseca. Il calciatore, che aveva rimediato un problema piuttosto serio al polpaccio sfociato poi in una lesione di terzo grado, è stato infatti sottoposto ad intervento chirurgico questa mattina in un istituto specializzato in Finlandia. Lo ha comunicato in via ufficiale il club nelle scorse ore.