Inzaghi: “Non c’è un caso Lautaro”. Poi ‘risponde’ a Guardiola

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia dell’esordio assoluto dell’Inter nel nuovo format di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, si ripete il faccia a faccia della finale di due stagioni fa

Meno uno nel conto alla rovescia che sancirà il via dell’avventura dell’Inter in una rinnovata edizione di Champions League. Per la prima volta nella storia, infatti, la principale competizione europea per club vedrà un numero di squadre maggiorato ed un numero crescente di sfide in quella che corrisponde ad una sorta di maxi campionato per club stellari, fra cui compare anche la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi.

L’esordio non sarà però una passeggiata. Anzi, tutt’altro: per Lautaro Martinez e compagni si prospetta una sfida difficilissima sul terreno di gioco dell’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola. Rievocazione dolce-amara della finale vissuta due stagioni fa ad Istanbul. Per l’occasione, il tecnico è stato invitato a discutere di alcune tematiche in conferenza stampa incontrando i media presenti e dando un primo assaggio di quello che dovrebbe essere l’approccio tattico della squadra meneghina per affrontare un avversario tanto ostico, slanciato da un Erling Haaland sempre più protagonista assoluto in Premier League.

“Il City non perde in casa dal 2018, non hanno certo bisogno di presentazioni. Servirà una partita gigantesca e avremo bisogno di concentrazione massima, di grinta, di determinazione. Sono tante le componenti per fare una buona partita, non dovremo lasciarci schiacciare dal loro possesso”, ha aperto il tecnico con un commento a freddo su ciò che aspetta l’Inter domani sera.

“È vero che contro il Monza abbiamo giocato una partita sotto ritmo, ma venivamo dalla sosta nazionali e molti giocatori come Lautaro e Taremi erano fuori. Domani servirà tutt’altro tipo di partita, in Europa serve ben altro”, ha poi aggiunto. “Non ho rivisto la finale di Istanbul prima che fosse trascorsa una settimana, poi qualche tempo fa in TV. Per me non si tratta di una rivincita ma di una partita a sé, in un nuovo format di Champions. Anche Pep sa bene che gli episodi faranno la differenza”.

Guardiola elogia l’Inter ed Inzaghi punta a fare risultato, servirà il migliore Lautaro

L’attenzione del tecnico è ricaduta sullo stato di forma di Lautaro in questo avvio di campionato, ancora a secco di grandi prestazioni. “Non parliamo di caso Lautaro. Sappiamo di cosa è capace e anche quest’anno farà tantissimi gol. Ha giocato molto con la Nazionale con cui ha fatto bene, ha viaggiato molto, gli manca soltanto la forma migliore. Lui sarà sempre una soluzione, mai un problema“.

“Il fatto che i giocatori si lamentino per le troppe partite in stagione è comprensibile. Si gioca tanto e noi allenatori ce ne rendiamo conto, ci sono delle problematiche e cercheremo di andare fino in fondo. Già domani dovrò fare delle scelte, non ci saranno Dimarco e Arnautovic. Mi porterò comunque dei dubbi dietro per la formazione titolare, siamo anche l’unica squadra italiana ad iniziare in trasferta”.

“Pep ha detto che l’Inter può vincere la Champions? Innanzitutto sarà bello rivederlo, noi puntiamo sempre alla vittoria. Lui è un grande allenatore, il migliore in circolazione al momento”, ha quindi concluso Inzaghi.