DIRETTA Manchester City-Inter: segui la cronaca LIVE della Champions

L’Inter di Simone Inzaghi affrontano il Manchester City di Pep Guardiola nella prima giornata di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita al Manchester City in Inghilterra nel big match del mercoledì valido per la prima giornata della nuova Champions League. Una sfida che due stagioni fa a Istanbul assegnò il titolo di campione d’Europa che sarà diretta dall’arbitro svedese Nyberg.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono rialzare la testa dopo il mezzo passo falso in Serie A con il Monza: un pareggio che ha impedito di raggiungere la testa della classifica. Iniziare con un risultato positivo per centrare l’obiettivo di essere nei primi otto posti che valgono gli ottavi di finale e prepararsi al meglio per il derby di domenica prossima contro il Milan. Per i Citizens di Pep Guardiola, invece, si tratta della possibilità di continuare a vincere dopo aver fatto quattro su quattro in Premier League grazie al successo in rimonta di sabasto scorso contro il Brentford. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, tablet e pc solamente sulla app di Amazon Prime. L’ultimo precedente ufficiale, come già accennato, risale alla finalissima del 2023, quando la sfida fu decisa da un gol di Rodri. Interlive.it vi offre il match dell‘Etihad Stadium’ tra Manchester City e Inter live in tempo reale.