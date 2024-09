Grande Inter all’Etihad: Zielinski giganteggia, Darmian fa disperare

Cronaca, tabellino, top e flop della supersfida di Champions tra Manchester City e Inter andata in scena all’Etihad Stadium

L’Inter accarezza l’impresa in casa del Manchester City, rischiando però di perderla allo scadere. Alla fine lo 0-0 può essere accolto con soddisfazione e dare ulteriore forza alla squadra di Inzaghi in vista del prosieguo della stagione.

L’Inter gioca un grande primo tempo. È compatta, non si fa imbambolare dal giro palla della squadra di Guardiola, nell’uno contro uno e nell’anticipo Acerbi e Bastoni sono quasi insuperabili. Poi riesce a uscire con personalità e qualità dal pressing alto avversario, arrivando più volte dalle parti di Ederson. È mancato l’ultimo passaggio, è mancata l’ultima conclusione soprattutto con Thuram. Qualche secondo prima dell’intervallo, dopo che Calhanoglu e Sommer avevano evitato il peggio, altra occasione in contropiede: Taremi serve sulla corsa Carlos Augusto ma il tiro viene murato dal portiere dei citizens.

Il secondo tempo dell’Inter è all’altezza del primo. Taremi manda subito in porta Darmian, che però sbaglia il primo controllo e poi, anziché calciare in porta, la gioca all’indietro col tacco provando a servire un suo compagno. Barella e compagni tengono benissimo il campo contro un City impreciso e confusionario, che lascia spesso ampi spazi per le ripartenze andando però vicinissimo al gol con Foden. Calcia centrale e para Sommer.

Inzaghi mette dentro i grandi esclusi: Lautaro e Mkhitaryan, al posto di Thuram e Zielinski, Pavard per Bisseck. In campo pure Dumfries per Darmian, con l’olandese che serve subito un pallone d’oro a Mkhitaryan. Per l’armeno un rigore in movimento che calcia alto. I padroni di casa aumentano i giri, l’Inter tiene testa con un po’ di fortuna. Fischio finale dopo quattro minuti di recupero, ora testa al derby.

Pagelle e tabellino Manchester City-Inter

TOP

ZIELINSKI – Debutta da titolare nella partita più difficile di questo avvio di stagione. Gioca un primo tempo da applausi, giganteggiando a centrocampo con intelligenza e qualità.

BARELLA – Con la fascia da capitano (e senza) una prestazione di spessore a metà campo in tutte e due le fasi. Personalità da vendere, si conferma imprescindibile per l’Inter.

ACERBI – Neutralizza Haaland come a Istanbul e si propone in avanti con coraggio.

TAREMI – Si conferma giocatore di spessore internazionale. Sempre al posto giusto, gioca per la squadra servendo due assist purtroppo per l’Inter non sfruttati.

FLOP

DARMIAN – Troppo pesante l’occasione da gol sprecata.

TABELLINO

MANCHESTER CITY-INTER 0-0

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson 6; Lewisr 6,5, Ruben Dias 6,5, Akanji 6,5, Gvardiol 6; Rodri 7, De Bruyne 5,5 (46′ Gundogan 6); Savinho 6 (46′ Foden 6,5), Grealish 6, Bernardo Silva 6 (79′ Doku 6,5); Haaland 5,5. All.: Guardiola

INTER (3-5-2): Sommer 7; Bisseck 7 (74′ Pavard 6), Acerbi 8, Bastoni 7,5; Darmian 5 (74′ Dumfries 6,5), Barella 7,5, Calhanoglu 7 (81′ Frattesi s.v.), Zielinski 8 (65′ Mkhitaryan 5,5), Carlos Augusto 6,5; Thuram 6,5 (65′ Lautaro 6), Taremi 7. All.: Simone Inzaghi

ARBITRO: Nyberg (Svezia)

AMMONITI: Ruben Dias