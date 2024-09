Inter in tv e streaming: 2 mesi di partite a un prezzo clamoroso

Con la sfida contro il City comincia un tour de force di impegni per l’Inter tra Serie A e Champions League. Ecco dove seguire le partite

Entra nel vivo la stagione dell’Inter. La sfida contro il Manchester City è il primo match clou della stagione per i nerazzurri, attesi tra fine settembre e inizio ottobre da altre cinque partite con Milan, Udinese, Stella Rossa e Torino.

L’incrocio con i granata del 5 ottobre precederà la seconda pausa per le Nazionali per gli impegni di Nations League e Qualificazioni Mondiali. Si riprende nel weekend del 19-20 contro la Roma in trasferta. A seguire Young Boys, altro big match con la Juventus, turno infrasettimanale a Empoli, Venezia, Arsenal e altra sfida clou in Serie A a Napoli il 10 novembre.

Due mesi di grandi partite di cui si conosce già la programmazione televisiva e in streaming. Di fatto, l’Inter giocherà su tutte le emittenti licenziatarie dei diritti di trasmissioni di Serie A e Champions League ovvero Sky, Dazn e Amazon Prime Video.

Inter, dove vedere in tv e streaming i prossimi match

Di seguito, nel dettaglio, tutta la programmazione delle citate partite dell’Inter tra l’imminente sfida con il City e la metà di novembre.

18 settembre: Manchester City-Inter | Amazon Prime Video

22 settembre: Milan-Inter | Dazn

28 settembre ore 15: Udinese-Inter | Dazn

1 ottobre ore 21: Inter-Stella Rossa | Sky Sport

5 ottobre ore 20.45: Inter-Torino | Dazn – Sky Sport

20 ottobre ore 20.45: Roma-Inter | Dazn

23 ottobre ore 21: Young Boys – Inter | Amazon Prime Video

27 ottobre ore 18: Inter-Juventus | Sky Sport – Dazn

30 ottobre ore 18.30: Empoli-Inter | Dazn

3 novembre ore 20.45: Inter-Venezia | Dazn

6 novembre ore 21: Inter-Arsenal | Amazon Prime Video

10 novembre ore 20.45: Napoli-Inter | Dazn

In particolare vogliamo soffermarci sulle prime quattro partite di Champions che attendono i nerazzurri. Tre di queste, contro City, Stella Rossa e Arsenal andranno in onda in esclusiva su Amazon Prime Video, il servizio streaming del colosso dell’e-commerce che, anche per la prima edizione della Champions League con girone unico, trasmetterà la migliore sfida del mercoledì con un’italiana in campo.

Il resto delle partite sarà in esclusiva su Sky Sport, senza dirette in chiaro su Mediaset o Rai. Sarà infatti Tv8 a trasmettere una partita per turno gratuitamente ma senza il coinvolgimento di squadre italiane. Pertanto, tutti i match del girone di Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna si vedranno solamente a pagamento.

I tifosi dell’Inter si ritrovano in una situazione particolare. Anche senza abbonamento a Sky, infatti, possono vedere tre delle prime quattro partite di Champions a un prezzo davvero invitante. L’abbonamento a Amazon Prime Video costa infatti solamente 4.99€ mese. Attualmente, inoltre, si ha la possibilità di provarlo gratis senza impegno per 30 giorni.

Dunque, se attivate Amazon Prime Video prima di Manchester City-Inter, avrete un mese gratis per poi pagare quello successivo solo 4.99€, il prezzo con cui, di fatto, potreste assistere a Young Boys-Inter e Inter-Arsenal. Per attivare Amazon Prime Video occorre registrarsi sul sito omonimo o sulla app con un metodo di pagamento consentito. Chi ha già Prime per il servizio consegne Amazon, ha il servizio streaming già incluso nel prezzo.

Ricordiamo inoltre che Amazon Prime Video si può disdire senza vincoli prima di ogni rinnovo. E’ possibile inoltre abbonarsi con la formula annuale a 49.90€. Oltre alla Champions, su Prime Video potete vedere serie tv e film di grande successo.