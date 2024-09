Inzaghi: “È successo anche in campionato. Cosa mi ha detto Darmian”

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter dopo il pareggio in casa del Manchester City nella sfida valevole per la prima giornata di Champions

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi”. Così Inzaghi a Prime subito dopo il pareggio in casa del Manchester City nel match valevole per la prima giornata della Champions a girone unico. “Hanno lavorato bene di insieme – ha aggiunto il tecnico dell’Inter – Abbiamo sofferto qualcosa nella ripresa, ma nel soffrire abbiamo avuto occasioni con Darmian e Mkhitaryan dove potevamo essere più bravi”.

L’Inter è mancata nell’ultimo passaggio, se non conclusione: “È successo anche in campionato – ha sottolineato Inzaghi – Negli ultimi trenta metri bisogna avere tecnica, questa è la prima volta che non segniamo e senz’altro sarà un motivo per crescere. Lavoreremo ancora di più sulla rifinitura. Nel primo tempo rimane nell’occhio l’occasione di Taremi, che poteva concludere ma è stato bravo a darla a Carlos Augusto, con queste grandi squadre come City e Real Madrid sembra sempre che puoi fare gol, poi alla fine riescono a sistemare le situazioni”.

L’occasione gigantesca è capitata nella ripresa, sui piedi di Darmian, il quale l’ha sprecata nel peggior modo possibile: “Ha detto che ha sentito Barella chiamargli palla, è stato bravo il loro difensore altrimenti avrebbe calciato in porta senza portiere”. Il Manchester City non restava a secco in casa da due anni e mezzo: “Bene, però mi sarebbe piaciuto vincere perché è dal 2018 che non perdono qui in Champions”, replica e chiude un comunque soddisfatto Inzaghi.