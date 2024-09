L’Inter ricopia i bianconeri: stessa operazione della Juventus

In casa Inter potrebbe prender piede una nuova idea di mercato: l’operazione ricalcherebbe quanto già fatto dalla Juve

Dopo 4 giornate di campionato Inter e Juve, seppur con un cammino leggermente differente anche in termini di avversari incontrati nel percorso, hanno gli stessi punti. La testa della classifica, per quello che concerne club realmente accreditati di fare una stagione al vertice, è stata temporaneamente presa dal Napoli del doppio ex Antonio Conte.

Dopo la partenza shock in quel di Verona, il martello salentino ha già inculcato alla squadra una qual certa mentalità. L’arrivo di Romelu Lukaku poi – sempre decisivo il belga in Serie A – ha certamente facilitato il compito del tecnico, che ora si affaccia al big-match dell’Allianz Stadium del 21 settembre con rinnovate speranze di fare il clamoroso colpaccio.

E l’Inter? I nerazzurri nell’ultima giornata sono stati fermati sul pari da un Monza che ha anche rischiato di fare bottino pieno al cospetto dei Campioni d’Italia. L’inconsueta sterilità offensiva dei meneghini è stata parzialmente cancellata dal gol di Denzel Dumfries, subentrato nella ripresa per l’assalto finale.

Con un contratto in scadenza a giugno 2025 ancora oggetto di trattativa, l’olandese non è ancora certo di restare all’Inter né nella prossima stagione, né dopo il mercato di gennaio. Ricalcando una brillante operazione di mercato fatta da Cristiano Giuntoli all’alba dell’ultima sessione estiva di scambi, Marotta starebbe accarezzando un’idea che coinvolge, nel suo espletamento pratico, anche il futuro del laterale oranje.

Dumfries rinnova, ma non resta: idea scambio coi Villans

Pur di non perdere il giocatore a costo zero tra qualche mese, l’abile dirigente nerazzurro potrebbe accordarsi col calciatore per un rinnovo che però non significherebbe necessariamente una permanenza alla Pinetina. Memore dell’operazione che la Juve ha concluso con l’Aston Villa per Douglas Luiz (soldi più i cartellini di Enzo Barrenechea e di Samuel Iling-Junior) il club meneghino tenta il colpo gobbo.

Dumfries piace eccome ai Villans, che già da tempo lusingano il calciatore promettendo un ricco ingaggio e una centralità nel progetto. Il caso vuole che nel club di Birmingham giochi un certo Jacob Ramsey, brillante trequartista 23enne che piace da matti a Simone Inzaghi.

Ecco che allora Marotta potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Dumfries per uno scambio presumibilmente alla pari col giocatore inglese. Il tutto potrebbe avvenire verosimilmente alla fine di questa stagione, lasciando tutto il tempo all’Inter di cercare un degno sostituto dell’ex PSV, anche quest’anno destinato a fare la spola tra un impiego da titolare e un ruolo di primissima riserva nello scacchiere del tecnico piacentino.