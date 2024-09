Manchester City-Inter è il big match della prima giornata della nuova Champions League. Ecco come seguirlo in streaming

La nuova Champions League a girone unico comincia subito con un big match per l’Inter, attesa stasera all’Etihad Stadium dal Manchester City, campione d’Inghilterra e del mondo in carica.

Sarà la prima assoluta per l’Inter in casa dei Citizens. Solo una volta le due squadre si sono incrociate in competizioni ufficiali ovvero nella finale di Champions League del 10 giugno 2023, vinta dagli inglesi per 1-0 con gol di Rodri nella ripresa. Quella di stasera non può essere e non sarà una rivincita di quella partita ma solo il primo passo in un cammino che le due squadre sperano possa avere un epilogo come quello di un anno e mezzo fa.

A poche ore dall’inizio del match, è arrivata un’interessante indiscrezione sulle possibili scelte di formazione di Inzaghi che può rinunciare a Lautaro Martinez dal primo minuto. Al suo posto è pronto Taremi. Rispetto alla sfida di domenica scorsa con il Monza, rientrano quattro titolari ovvero Acerbi, Barella, Calhanoglu e Bastoni con Zielinski che potrebbe esordire da titolare.

Manchester City-Inter gratis in streaming: ecco come è possibile

Manchester City-Inter sarà visibile solamente in streaming. Il match, infatti, è un’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video che, anche quest’anno, trasmetterà la partita clou di ogni mercoledì che coinvolge una squadra italiana. Tutti i restanti match di Champions saranno visibili su Sky Sport. Non ci sarà più nessuna diretta in chiaro su Mediaset o Rai. L’unica partita gratis andrà in onda su TV8 di martedì o mercoledì ma senza Inter, Milan, Juve, Atalanta o Bologna in campo.

Amazon Prime Video è il servizio streaming del colosso dell’e-commerce. Chi non lo possiede può attivarlo, da sito o da app, in due modi ovvero con il pagamento mensile a 4.99€ oppure con una soluzione annuale a 49.90€.

Attenzione, tuttavia, alla proposta di Amazon che vi consente, di fatto, di vedere Manchester City-Inter gratis stasera. Come potete vedere nell’immagine pubblicato chi non è ancora iscritto a Amazon Prime e attiva oggi il servizio ha un mese di visione gratis di tutti i contenuti che comprendono, oltre alla Champions, anche serie tv e film di successo.

Attivare Prime Video è semplicissimo. Vi basta registrarvi con nome utente e credenziali e inserire un metodo di pagamento consentito. Abbonarvi al servizio conviene se volete seguire l’Inter in Champions League. Oltre a quella di stasera, infatti, Prime trasmetterà altre due partite dei nerazzurri fino a dicembre ovvero quello con Young Boys (23 ottobre) e Arsenal (6 novembre). Le altre con Stella Rossa, Lipsia e Bayer Leverkusen saranno visibili su Sky Sport e, in streaming, su NowTv e Sky Go.