Inzaghi e il paradosso dell’attacco: finisce in panchina nel derby

Simone Inzaghi e l’Inter potrebbero essere vittime del paradosso dell’attacco: il bomber finisce in panchina anche nel derby contro il Milan

L’Inter ha portato a casa un pareggio e un’ottima prestazione nello scontro diretto contro il Manchester City alla prima giornata di Champions League. È un risultato che in molti non si aspettavano, in Italia e a livello internazionale, e che lancia il percorso dei nerazzurri nella competizione, nonostante tutte le difficoltà legate al cambio di format e a un calendario che è sempre più fitto.

Ciò implica una serie di rotazioni che saranno talmente tante da non poter distinguere neanche chi saranno i titolari alla fine o chi le alternative. La rosa è stata costruita anche con quest’obiettivo e soprattutto in attacco. Di fatto, Simone Inzaghi ha cinque uomini per due posti, ma in tre sono nettamente staccati dalla concorrenza, dato che Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Mehdi Taremi saranno continuamente alternati, con la speranza di tenere alto il rendimento.

Contro il Manchester City, per esempio, Inzaghi ha scelto di lasciare in panchina il capitano, e il nuovo acquisto iraniano ha dato prova delle sue capacità, diventando un riferimento offensivo essenziale per l’Inter e aiutando parecchio anche in fase difensiva. Il suo stile di gioco ha ricordato, per certi versi, quello di Edin Dzeko, nonostante ci siano ancora ampi margini di miglioramento nella conclusione dell’azione e nell’attacco dell’area di rigore.

Taremi in netta crescita, ma Inzaghi potrebbe fare scelte diverse per Inter-Milan

Dopo la buona prova contro i Citizens, Taremi potrebbe finire paradossalmente in panchina. È vero che, in questa maniera, l’ex Porto non darà continuità al suo gioco e alla sua presenza in campo, ma ciò fa parte delle continue rotazioni che sono richieste nel calcio moderno e in una stagione del genere.

Secondo quanto filtra, infatti, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Lautaro Martinez e Marcus Thuram dal primo minuto, con l’iraniano pronto a subentrare e a fare la differenza a gara in corso. Prima o poi, toccherà a tutti riposare e ciò non vuol dire sminuire chi partirà dalla panchina.

Come ha già sottolineato Inzaghi, la scelta degli uomini offensivi, come di tutti gli latri calciatori, verrà fatta in base ai dati che verranno evidenziati durante la settimana e quindi non è certo neanche ciò che accadrà in vista di Inter-Milan. Di sicuro, l’abbondanza fa solo bene al tecnico di Piacenza.