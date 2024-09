‘Siparietto’ Acerbi-Haaland: cosa è successo e il post Instagram

Battibecco scherzoso fra il difensore centrale nerazzurro Acerbi e il bomber norvegese Haaland al termine del big match fra Manchester City e Inter, erano in continuo contatto fisico in campo. Poi l’ex Lazio ha commentato sui social

Non si può certo negare che l’Inter abbia fatto una bella figura sull’ostico terreno di gioco dell’Etihad Stadium contro una delle squadra favorite del torneo come il Manchester City. Anche se, a detta di Pep Guardiola, anche i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno grandi chance di arrivare fino in fondo. Ed effettivamente lo hanno dimostrato, a partire dall’interpretazione dei movimenti dei calciatori avversari alla efficienza nella chiusura degli spazi in fase di non possesso.

Tutto sembra aver funzionato nel modo giusto, almeno in difesa. Merito di qualche parata efficace di Yann Sommer ma soprattutto del lavoro svolto dalla linea arretrata, sempre supportata in toto dal resto dei compagni più avanzati. L’Inter difendeva praticamente in undici. Fra i protagonisti in positivo c’è senz’altro anche Francesco Acerbi, uno che si era già messo in mostra nella famosa finale di Istanbul di due stagioni fa. Già in quella circostanza, infatti, aveva fatto di tutto per arginare la prestanza fisica e l’esplosività di Erling Haaland, bomber assoluto all’ennesima partenza scoppiettante in Premier League.

Come allora, l’ex difensore della Lazio si è ripetuto ancora una volta. L’avversario norvegese non ha mai avuto respiro nei pochissimi palloni toccati nell’arco della partita, perché Acerbi era sempre lì a tenergli testa. Merito dell’aiuto della visione periferica e dell’altro senso fondamentale di cui dispone: il tatto. Con una serie di legittimi strattoni e la costante vicinanza fra i due, il difensore ha potuto sempre tenere la percezione di ciò che gli accadeva attorno.

Acerbi muro invalicabile per Haaland, fra i due nasce lo scherzo a fine partita

Uno stile difensivo vecchio stile, come se ne vedono pochi in giro. Semplice ma efficace. Soprattutto nei minuti finali del match, quando la tensione è iniziata a salire e l’Inter ha incominciato a subire qualche imbarcata in più, Acerbi ha dovuto tenere duro ed intensificare il proprio lavoro di arginamento.

In occasione di un calcio d’angolo, infatti, sia lui che Haaland sono stati momentaneamente richiamati dal direttore di gara che ha ravvisato le troppe, vistose trattenute. Qualcosa che lo stesso Haaland, a margine dell’incontro, ha voluto ribadire all’avversario al momento del saluto finale. I due, incrociatisi per darsi la mano ed una pacca sulla spalla, hanno però sdrammatizzato l’accaduto con due sane risate. Nel frammento video di ‘TNT Sports’, infatti, si vede Haaland fare il gesto della trattenuta quasi stesse invitando Acerbi a prendersi la sua maglia. Quest’ultimo con piglio esuberante gli ha risposto di volerne addirittura due. Una conferma arrivata anche in un commento social diramato dal calciatore dell’Inter sul proprio profilo Instagram. Anche questo è il bello del calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)