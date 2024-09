A zero dalla rivale, l’Inter già prepara il super colpo dell’estate

Un affare che potrebbe far balzare dalla sedia i tifosi nerazzurri: Marotta scippa la rivale, stella a parametro zero

Il pari contro il Manchester City è ormai alle spalle ed in casa Inter l’attenzione è tutta proiettata all’ormai imminente Derby della Madonnina. Alla super sfida milanese nerazzurri e rossoneri arrivano in condizioni, fisiche e mentali, decisamente differenti.

Da un lato i campioni d’Italia che, al netto del mezzo passo falso col Monza – hanno mostrato in campo una tenuta atletica e idee di gioco ben chiare. Una squadra con identità e carattere, un gruppo da quale Simone Inzaghi può attingere senza troppi problemi a seconde scelte di assoluto valore, a gara in corso.

Il Milan, invece, naviga a vista. La situazione legata a Paulo Fonseca sfiora il drammatico ed il portoghese, se dovesse andare male il derby, potrebbe anche venire già esonerato. Una sfida dai sapori molteplici che rischia di valere – come spesso accade – molto più di tre punti. Al di là di ciò, però, la dirigenza di Viale della Liberazione non ha la minima intenzione di fermare la programmazione e guarda con lungimiranza alle prossime scelte in sede di calciomercato.

A gennaio qualcosa potrebbe muoversi, magari tra difesa e centrocampo. Ma è per giugno che Marotta è pronto ad inaugurare i fuochi d’artificio. Al centro dei pensieri del presidente dell’Inter potrebbe anche esserci un nome in particolare. Un suo vecchio ‘pallino’…

Sorpresa dalla Capitale: Marotta lo prende gratis

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ed è così che, calcisticamente parlando, uno dei giocatori a cui Marotta è più legato e che per anni ha provato a portare nella Milano nerazzurra, potrebbe finalmente approdare all’Inter.

Il presidente dei campioni d’Italia vuole Paulo Dybala, sta sondando il terreno per valutare un eventuale assalto durante il calciomercato estivo, visto che il contratto della ‘Joya’ – al momento – resta in scadenza il 30 giugno 2025. Ma in esso è presente un’opzione per il rinnovo legato a un determinato numero di presenze.

Al netto degli infortuni, l’argentino è un vero e proprio top player che, a zero, risulterebbe come un vero capolavoro da parte della dirigenza di Viale della Liberazione. Marotta lo ha voluto alla Juventus e per diverse sessioni di mercato ha tentato di ripetersi, vestendo Dybala di nerazzurro.

Non è ancora accaduto ma a giugno, se l’argentino non dovesse rinnovare con la Roma, allora le porte di Appiano Gentile potrebbero finire per spalancarsi. Un momento delicato, tra l’altro, per i giallorossi. Dopo l’inatteso esonero di De Rossi e l’approdo di Juric nella Capitale, tutto sembra finito in discussione. Anche il futuro di Paulo che l’anno scorso, con 16 gol, 10 assist e 39 presenze, è stato grande protagonista in maglia giallorossa.