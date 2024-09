Dal derby alla Stella Rossa: calendario Inter prima della sosta

Con il match contro il City è iniziato un tour de force per l’Inter fino alla prossima pausa per le Nazionali. Ecco i prossimi avversari

Due pareggi contro Monza e Manchester City dal valore certamente diverso per l’Inter nei primi due match di settembre. Deludente quello dell’U-Power Stadium, meritato e motivante, invece, l’1-1 di Champions contro i campioni di Inghilterra in carica, il miglior viatico per affrontare i prossimi impegni previsti fino alla seconda pausa per le Nazionali.

Da domenica 22 settembre a sabato 5 ottobre saranno quattro le partite che attendono l’Inter tra Serie A e Champions League. Si comincia tra due giorni con il Derby di andata contro un Milan in notevole difficoltà. Vittoriosa negli ultimi sei confronti diretti, l’Inter rappresenta il peggior avversario possibile in questo momento per i rossoneri, ripiombati nelle loro incertezze dopo il ko con il Liverpool.

Un’altra sconfitta, soprattutto se ampia nel punteggio e con un’altra prestazione scadente, potrebbe costare subito la panchina a Fonseca già sfiduciato dalla tifoseria. Si è scritto già di Sarri come suo sostituto con Tudor alternativa gradita a Ibrahimovic. Non penserà certo a questo l’Inter che, con un’altra vittoria, potrebbe portarsi a +6 dal Milan, un distacco già importante.

Inter, il calendario con i prossimi match

La settimana seguente il Derby, l’Inter è attesa dalla trasferta contro l’attuale capolista Udinese. Un match che evoca bei ricordi nei tifosi nerazzurri dopo l’1-2 conquistato in extremis nello scorso campionato. Il gol all’ultima azione di Frattesi ha, di fatto, consegnato lo Scudetto all’Inter che poi ha completato l’opera con il Derby del 22 aprile.

Al Blu Energy Stadium si giocherà alle 15 in un orario quasi inedito per l’Inter nei match del sabato. Un anticipo dovuto al secondo impegno dei nerazzurri in Champions League, previsto per martedì 1 ottobre contro la Stella Rossa a San Siro. Una sfida da vincere quella contro i campioni di Serbia, sconfitti all’esordio in Champions al Marakana di Belgrado dal Benfica (1-2).

L’ultima partita prima della seconda pausa per le Nazionali ad ottobre è un altro match casalingo, quello contro il Torino. Si gioca ancora di sabato, stavolta alle 20.45. Al ritorno in campo, i nerazzurri avranno un altro trittico decisamente probante contro Roma, Young Boys e Juventus.

Di seguito, tutti i match dell’Inter nel prossimo mese con la programmazione tv

22 settembre ore 20.45: Milan-Inter | Dazn – Dazn 1

28 settembre ore 15: Udinese-Inter | Dazn – Dazn 1

1 ottobre ore 21: Inter-Stella Rossa | Sky Sport

5 ottobre ore 20.45: Inter-Torino | Dazn – Sky Sport

20 ottobre ore 20.45: Roma-Inter | Dazn – Dazn 1

23 ottobre ore 21: Young Boys – Inter | Amazon Prime Video

27 ottobre ore 18: Inter-Juventus | Sky Sport – Dazn