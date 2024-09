Grande novità per Dimarco: cosa filtra in vista di Inter-Milan

L’ultima novità su Federico Dimarco in vista di Inter-Milan attira l’attenzione dei tifosi: cosa filtra sulla presenza del terzino in campo

Il derby tra Inter e Milan è sempre più vicino, ma Simone Inzaghi e Paulo Fonseca sono ancora chiamati a sciogliere diversi dubbi di formazione per la stracittadina. Il più importante è quello legato alla presenza di Federico Dimarco: l’esterno mancino è un elemento fondamentale per il tecnico piacentino e che sente particolarmente la partita, un appuntamento che ha vissuto anche nel settore giovanile e che non vorrebbe perdere per nulla al mondo.

Il problema è che il laterale ha accusato un fastidio muscolare durante il match contro il Monza, un affaticamento ai flessori che l’ha costretto a dare forfait nella super sfida contro il Manchester City in Champions League. Le cose sono comunque andate piuttosto bene per la Beneamata, che è riuscito a strappare uno 0-0 fondamentale contro gli inglesi, ma Inzaghi spera in ogni caso di recuperare il suo titolarissimo per il big match di campionato.

Ci sono importanti sviluppi nelle ultime ore che potrebbero essere decisivi per la presenza del terzino in campo, e che incidono ovviamente sulla formazione che potrebbe schierare l’allenatore ex Lazio.

Dimarco è tornato ad allenarsi in gruppo: le ultime sulla sua presenza nel derby

Nell’allenamento di oggi, Dimarco si è allenato in gruppo e per questo cresce la fiducia di averlo a disposizione per il derby. Secondo quanto ci risulta, il laterale ha buone chance di giocare da titolare ed è probabile che Inzaghi lo scelga per giocare da titolare. Sarà decisivo il provino di domani per capire se il calciatore riuscirà a scendere in campo.

Anche se dovesse farcela, dovrebbe comunque esserci una staffetta sulla fascia sinistra, con Carlos Augusto pronto a occupare la fascia sinistra a gara in corso. Per il resto, non dovrebbero esserci grandi sorprese: sulla destra dovrebbe avere un’opportunità Denzel Dumfries dopo il buon ingresso in campo contro il Manchester City, mentre a centrocampo dovrebbe tornare il terzetto titolare formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

In avanti, anche se Taremi ha ancora qualche chance per partire dall’inizio, partiranno dal primo minuto Thuram e Lautaro Martinez, la coppia titolare che è destinata a scrivere i nuovi successi dell’Inter ora e nel prossimo futuro. Per quanto riguarda il Milan, invece, Maignan è recuperato e giocherà dal primo minuto.