Affare choc col City dopo la Champions: 88 milioni di euro

Manchester City non contento della campagna acquisti effettuata lungo la mediana in estate, sarebbe intenzionata a prelevare un nome caldo a disposizione di Fonseca nel Milan

Per le grandi realtà europee non c’è soltanto l’obiettivo Champions League all’orizzonte. Arrivare fino in fondo alla massima competizione europea per club non è infatti l’unica priorità della stagione. Anzi, al contrario, per certi versi può essere considerata un grande bonus.

Prima di tutto il resto infatti c’è il discorso campionato ed il Manchester City, ancora una volta campione uscente d’Inghilterra, deve difendersi più che mai dalle minacce di moltissime altre pretendenti rinforzatesi nel corso della sessione estiva di mercato. Nulla che preoccupi troppo Pep Guardiola perché dispone di un organico completo e di qualità assoluta, trascinato dalle reti di un certo Erling Haaland già capocannoniere in solitaria nella speciale classifica marcatori. Ciononostante, qualche altro puntellamento non farebbe affatto male. Soprattutto a centrocampo, in un reparto già rinforzato dal ritorno di Ilkay Gundogan orfano dell’esperienza con il Barcellona fino a qualche mese fa.

Alcune voci riportano infatti l’intenzione da parte del Real Madrid di riportare in terra natia il mediano Rodri ma a prescindere da quel che sarà il suo futuro al City, la precedente avversaria dell’Inter nell’ultimo incontro di Champions League vorrebbe intavolare una trattativa con la prossima rivale nerazzurra nel primo derby stagionale: il Milan.

Reijnders nel mirino del City, le cifre decollano: è ancora prezioso per il Milan

Stando alle voci riportate dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, Guardiola avrebbe messo gli occhi su Tijjani Reijnders, centrocampista olandese piuttosto duttile su cui il club rossonero aveva investito appena 18 milioni dall’AZ Alkmaar con l’intenzione di farlo divenire in pianta stabile uno dei fulcri del proprio reparto.

L’intenzione resta comunque quella di fare breccia nel cuore della dirigenza rossonera piazzando un’offerta che possa sforare di gran lunga lo scoglio minimo da 40 milioni, cifra già di per sé stuzzicante per discutere dell’eventuale cessione che in ogni caso non potrebbe avvenire prima della prossima estate. Perché difficilmente il Milan avrà interesse a privarsi di un elemento tanto utile a Fonseca nel raggiungimento dei propri obiettivi stagionali. In caso di crescita esponenziale nei prossimi mesi, Reijnders potrebbe diventare oggetto concreto di discussione in Premier League senza escludere la possibilità che le cifre in trattativa possano crescere a livelli astronomici.