Balotelli, Moratti e l’Inter: tutta la verità su Dazn

Mario Balotelli racconta ai microfoni di ‘Dazn’ tutta la verità sul rapporto con Massimo Moratti e sulla sua avventura con l’Inter

Mario Balotelli non si nasconde più e conferma la sua volontà di tornare a giocare in Serie A. Dopo diversi anni trascorsi all’estero, il giocatore ha deciso di dire no alle proposte arrivate da squadre straniere per aspettare i club italiani. Una decisione presa convinto che la prossima potrebbe essere l’ultima esperienza importante nella sua carriera e la volontà è quella di mettere fine a tutte le idee non positive che in questi anni ci sono state su di lui.

Ma in attesa di poter tornare in campo, Mario Balotelli ai microfoni di Dazn ripercorre la sua avventura con l’Inter e racconta tutta la verità. Una esperienza che, come sanno tutti i tifosi nerazzurri, non si è conclusa nel migliore dei modi. Il calciatore ha sempre dichiarato di essere grato ai club meneghino per averlo fatto diventare calciatore.

Mario Balotelli racconta tutta la verità sull’Inter. Il giocatore, arrivato in Serie A proprio grazie ai nerazzurri, era considerato come uno dei migliori talenti del panorama nazionale e i tifosi del club meneghino nei primi tempi hanno sperato di poterlo vedere sempre nella loro squadra. Poi il carattere non semplice ha portato le strade a dividersi e mettere fine ad un rapporto che negli ultimi anni si è deteriorato.

Balotelli e la verità sull’Inter

Nonostante questo, Balotelli ha sempre ringraziato l’Inter per l’opportunità di diventare professionista e ai microfoni di Dazn utilizza parole speciali per Massimo Moratti. “Gli devo praticamente la mia carriera – ha detto Super Mario – mi ha permesso di far avverare un sogno, di diventare giocare, ma mi ha dato anche una responsabilità enorme. Non penso che nella storia del calcio ci sarà un presidente come lui”.

Da parte di Balotelli, quindi, parole di elogio nei confronti di un presidente che ha sempre scommesso su di lui. Poi, come abbiamo detto in precedenza, le cose sono andate in modo differente e Super Mario non è riuscito a diventare una bandiera dell’Inter. Ma ora l’attaccante è pronto a tornare in Serie A e mettere fine a tutte le critiche che hanno caratterizzato la sua carriera. Si è parlato anche di un possibile ritorno in nerazzurro. Una trattativa, per ora, mai decollata per diversi motivi, ma il calciomercato è ricco di sorprese e non possiamo escludere nulla.