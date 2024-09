Affare Balotelli a zero in Italia, il colpo è ad un passo

Rimasto svincolato dopo la seconda avventura con la maglia dell’Adana Demirspor, Supermario si candida per un ritorno in Italia

Ha rotto gli indugi. Lo ha fatto utilizzando, come spesso gli capita, i suoi canali social, già in passato contenitori di post polemici che hanno dato il via al solito vespaio di speculazioni e chiacchiere. Supermario Balotelli, uno dei talenti più puri che il calcio italiano ha prodotto a partire dalla seconda decade degli anni 2000, sembra ora desiderare la ‘pace’. Intesa come interruzione di un percorso da autentico giramondo del calcio di cui si è reso protagonista negli ultimi anni.

Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor e Sion: questi i club in cui ha giocato Balotelli dopo la burrascosa separazione dall’Inter, subito dopo un Triplete che, nonostante qualche attrito di troppo con José Mourinho ma anche con Marco Materazzi, lo ha visto dare il suo non trascurabile contributo.

Rimasto svincolato dopo l’ultima avventura in Turchia, dove era rientrato in seguito alla discussa e negativa esperienza al Sion, in Svizzera, Balotelli è stato al centro, come capita in tutte le sessioni estive di scambi, di innumerevoli voci di mercato. C’è chi ha fantasticato per anni di un suo ritorno nella città che gli ha dato i natali, chi lo aveva immaginato a Napoli agli ordini di un tecnico duro come Luciano Spalletti, chi invece lo avrebbe visto bene in una realtà della cadetteria pronta a spiccare il volo verso la A.

Nulla s è concretizzato e nulla è stato firmato: Balotelli è rimasto ai margini del calcio italiano, ma forse il destino sta per concedergli un’altra ghiotta occasione per lasciare il segno.

Supermario torna in Italia: l’attaccante ‘balla’ tra A e B

“Ciao ragazzi, con queste poche righe voglio rispondere a tanti di voi che mi chiedono quale sarà la mia prossima squadra. Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Vi voglio bene”. Con queste parole, affidate al proprio profilo Intstagram, l’ex attaccante azzurro ha confermato di essere al centro di diverse offerte. Ma che ancora deve prendere la sua decisione finale. Ad ogni modo, se davvero volesse tornare in Italia, il classe ’90 avrebbe solo l’imbarazzo della scelta.

Come da ultime indiscrezioni riferite dalla stampa italiana, il Venezia si sarebbe già mosso per convincere il bizzoso attaccante a rilanciarsi nel massimo campionato nazionale, ma anche in cadetteria le opzioni non mancano. Bari, Sassuolo e Spezia – tre club che a diverso titolo puntano senza mezzi termini alla promozione – sognano il grande colpo a ‘zero’.