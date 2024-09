Bomba Inter: via Correa e dentro Balotelli a zero

In casa Inter tiene banco la quinta punta. Correa potrebbe in questi ultimi giorni trovare una sistemazione diversa

Simone Inzaghi non ha mai nascosto il desiderio di avere cinque punte sin da subito e non solo da gennaio. L’indiziato principale a ricoprire questo ruolo resta Correa. L’argentino ha la stima del tecnico piacentino e potrebbe essere l’arma in più in alcune partite. Ma c’è l’insidia del mercato turco. Sono diverse le squadre che stanno ragionando sulla possibilità di fare un tentativo e non possiamo escludere una sua partenza nei prossimi giorni.

In caso di partenza di Correa, l’Inter quasi certamente resterà con quattro punte. Ma è possibile anche un intervento sul mercato degli svincolati per dare a Inzaghi il quinto attaccante. E nelle ultime ore ha preso piede una suggestione Balotelli. Super Mario non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Italia tanto da rifiutare diverse proposte arrivate nelle scorse settimane. E i nerazzurri per lui forse rappresenterebbero la soluzione migliore.

Suggestione Balotelli, ma niente ritorno all’Inter

Conclusa l’esperienza in terra turca, Balotelli sta aspettando la soluzione ideale per la sua carriera. Da parte di Super Mario non c’è nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e attende di capire quale squadra potrebbe rappresentare l’occasione giusta. Nei giorni scorsi sono arrivate offerte dall’estero, ma il giocatore spera ancora nell’Italia e nel giro di poco tempo qualche club potrebbe affondare il colpo per dare all’attaccante una nuova chance nel nostro campionato. Questa, però, non sarà all’Inter.

Nelle ultime ore è uscita la possibilità di un ritorno a Milano in caso di partenza di Correa. Una ipotesi che in realtà non è mai stata presa in considerazione. In estate Balotelli potrebbe essere anche stato proposto a Marotta per ricoprire il ruolo di quinta punta, ma l’apertura da Viale della Liberazione non è avvenuta. La dirigenza interista ha sempre pensato di iniziare la stagione con quattro attaccanti per poi prendere un altro giocatore a gennaio. Questo rende impossibile il ritorno di Super Mario anche con una partenza di Correa.

Senza dimenticare che il carattere di Balo non è assolutamente facile da gestire e l’ultima cosa che in questo momento si vuole in casa Inter è proprio creare problemi all’interno dello spogliatoio. L’ipotesi di un ritorno di Super Mario in nerazzurro è svanita sul nascere e vedremo nei prossimi giorni se qualche altro club italiano si muoverà per prendere l’attaccante oppure alla fine si opterà per la soluzione estero.