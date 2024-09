Dalla Roma all’Inter: Marotta lo prende a costo zero

L’Inter potrebbe presto centrare un colpo relativo un colpo ora in forza alla Roma: l’affare può decollare a costo zero, ecco perché

Siamo a settembre ed è ancora presto per pensare al calciomercato, ma l’Inter sta già tenendo in caldo dei nomi che potrebbero tornare molto utili nel prossimo futuro. Uno di questi arriva dall’Italia, e in particolare dalla Roma, una squadra che era data come diretta rivale per i nerazzurri per la corsa scudetto, ma non ha iniziato al meglio la Serie A, non riuscendo ancora a vincere una partita.

Anche nell’ultimo impegno in campionato contro il Genoa, è arrivato un pareggio che ha lasciato parecchio amaro in bocca ai giallorossi, che non riescono proprio a trovare la quadratura del cerchio. Eppure sul calciomercato sono arrivati diversi nomi importanti, in grado di cambiare gli equilibri delle partite, uno su tutti Matias Soulé, neppure impiegato contro i rossoblù.

Di sicuro, bisognerà dare una sterzata alla stagione e farlo il prima possibile per reggere il passo dell’asticella piazzata nelle scorse settimane, ma bisognerà anche cambiare qualcosa in squadra. Nei prossimi mesi, in ogni caso, dirà addio un calciatore che è finito fuori dal progetto che fino a martedì mattina apparteneva a Daniele De Rossi (esonerato dai Friedkin) e l’Inter potrebbe essere molto interessata al suo acquisto.

L’Inter piomba su Zalewski: può arrivare a parametro zero

L’Inter ha diverse alternative sugli esterni, senza considerare che tra poche settimane tornerà a disposizione anche Tajon Buchanan dopo la frattura della tibia. Il punto è che il futuro di Denzel Dumfries a giugno prossimo resta in bilico e soprattutto non è stato ancora deciso se Matteo Darmian verrà trattenuto o se andrà via.

In ogni caso, Marotta ha già attenzionato un nome per il prossimo futuro, che per molti tifosi potrebbe risultare anche decisamente sorprendente. Stiamo parlando di Nicola Zalewski. Il laterale è stato accostato a lungo al Galatasaray negli ultimi giorni, ma alla fine la trattativa è saltata proprio per scelta del calciatore.

Alla fine, il 22enne nato a Tivoli è rimasto alla Roma, ma De Rossi ha già chiarito che non è proprio una sua priorità per le fasce, anzi era considerato un calciatore in uscita. Il suo contratto scadrà a giugno 2025 e nessuno dalle parti di Trigoria pensa al rinnovo. Per questo, gli intermediari potrebbero proporlo all’Inter e i nerazzurri valuteranno la pista a parametro zero, pur senza dargli priorità.