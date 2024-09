Accordo clamoroso con l’Inter: affare da 600 milioni

L’ultimo clamoroso accordo con l’Inter potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nel mondo del calcio: si parla di un giro d’affari da 600 milioni

Il calcio di oggi è parecchio legato agli introiti che ogni club riesce ad avere e che permettono di muoversi con agilità su tutti i vari capitoli di spesa, che vanno dagli investimenti ordinari fino al budget per il calciomercato. Ogni società, dunque, sta sempre più cercando partnership e sponsorizzazioni che spesso diventano fondamentali per stabilire il suo futuro.

Va in questa direzione anche l’accordo siglato di recente dall’Inter con BlockDAG, brand attivo nel settore del blockchain, mondo che si sta sempre più espandendo nell’universo del calcio, come dimostrano proprio i nerazzurri. Il progetto ha già raccolto l’impressionante cifra di 72,5 milioni di dollari solo per quanto riguarda le prevendite, dando una particolare connotazione alla fiducia e l’interesse che sta aumentando nella crittografia.

L’accordo con l’Inter potrebbe ulteriormente ampliare il bacino di utenza e attenzione attorno a BlockDAG, con l’obiettivo di raggiungere 600 milioni di dollari entro la fine dell’anno. In questo modo, sarebbe una delle dieci principali criptovalute presenti sul mercato.

Cosa prevede l’accordo tra Inter e BlockDAG

Di base, la nuova partnership consentirà a BlockDAG di entrare nello stadio San Siro, uno dei più storici e iconici al mondo, e ci sarà spazio anche su tutte le principali piattaforme digitali del club. Tra pubblicità e schermate, la visibilità sarà, quindi, enorme, anche perché saranno effettuate campagne video e fotografiche con i giocatori di punta dell’Inter e che saranno poi pubblicate sui canali social del club.

Gli addetti ai lavori prevedono che il prezzo della moneta BDAG raggiungerà 1 dollaro entro il 2025, offrendo un ROI superiore al 5520% per coloro che si uniscono all’attuale lotto 22, al prezzo di 0,0178 dollari. I fortunati possessori del lotto 1 avranno dunque un aumento del 1680% nelle loro partecipazioni, una cifra enorme.