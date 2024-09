Inzaghi va giù duro dopo il ko col Milan: “Mai stati squadra”

Le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa al termine del derby perso dall’Inter per 2-1: “Il Milan ha vinto meritatamente”

L’Inter gioca una brutta partita e perde il derby col Milan dopo sei vittorie consecutive. Inzaghi è chiamato a ridare cattiveria e intensità a una squadra che ha iniziato in modo presuntuoso il campionato, convincendo davvere solo in casa contro l’Atalanta. “Non abbiamo mai dato la sensazione di essere squadra, il Milan ha vinto meritatamente”, ha esordito il tecnico nerazzurro in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una partita sottotono, non è stata la solita Inter”.

“Abbiamo approcciato male tutti e due i tempi, questo è stato determinante – ha sottolineato Inzaghi al microfono di ‘Dazn’ – Ho provato a cambiare nella ripresa, però la situazione non è cambiata. In generale siamo stati poco compatti, senza le giuste distanze. Le troppe palle dentro ci hanno penalizzato”.

“Perché un’Inter così molle? Devo rivedere la partita, però non siamo stati lucidi. Nel secondo tempo, dopo il pari, siamo rientrati male e il Milan ci è andato davanti alla porta nelle prime due occasioni. Siamo amareggiati, io per primo essendo l’allenatore. Dobbiamo lavorare e analizzare – evidenzia Inzaghi – la sensazione è che eravamo un po’ vuoti di testa. Le sconfitte bruciano, specie in un derby. Dispiace, perché avevamo lavorato bene in settimana, ma l’approccio non è stato buono. Bisogna lavorare ancora di più perché abbiamo perso qualche punto in campionato”.