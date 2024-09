Lautaro ci mette la faccia: “Mi assumo la responsabilità come capitano”

Lautaro parla dopo la sconfitta nel derby col Milan: “Cercherò di lavorare il doppio per aiutare la squadra, perché sono all’Inter”

Lautaro fa il capitano e ci mette la faccia dopo la sconfitta, meritata, nel derby col Milan: “Non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, non approcciandola bene – le parole dell’argentino al microfono di ‘Dazn’ – Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, però ora dobbiamo abbassare la testa e lavorare, lavorare e lavorare”.

“Mi assumo la responsabilità come capitano, dobbiamo alzare il livello”, aggiunge Lautaro ancora secco di gol in questa stagione. In generale il classe ’97 non segna in Serie A dallo scorso 10 maggio: “Non sto facendo il lavoro dell’anno scorso, da adesso in poi sarò il primo ad arrivare ad Appiano. Cercherò di lavorare il doppio per aiutare la squadra, perché sono all’Inter”.