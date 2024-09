L’Inter prende il talento dalla diretta rivale: rivoluzione in difesa

L’Inter va a caccia di un colpo in difesa e potrebbe trovarlo da una diretta rivale: il centrale di difesa potrebbe essere il futuro dei nerazzurri

L’Inter si avvicina al derby contro il Milan con tante sicurezze e la certezza di aver costruito una rosa pronta a lottare su tutti i fronti, al netto di un calciomercato, quello estivo, che non ha portato grosse novità dalle parti di Milano. La Beneamata ha dimostrato nel match contro il Manchester City di poter fare bene anche in Europa, cancellando i mancati colpi e qualche occasione persa di troppo in virtù dei paletti e delle esigenze economiche.

A giugno prossimo, però, diverse cose potrebbero cambiare, innanzitutto perché alcuni calciatori fondamentali per lo scacchiere di Simone Inzaghi sembrano agli sgoccioli del loro percorso a Milano. In particolare, il focus è rivolto sulla difesa, dove il destino di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij è ancora incerto, con la certezza che il loro contratto sia in scadenza a giugno 2025.

Non sono i soli che potrebbero lasciare Milano e non è detto che gli unici rinforzi arrivino proprio nel cuore della difesa. Se Tomas Palacios non dovesse dare le garanzie previste, infatti, attenzione alla possibilità che possa arrivare un nuovo braccetto di sinistra e il profilo giusto potrebbe arrivare dalla Bundesliga.

L’Inter tenta il colpo dalla diretta rivale: occhi su Belocian

Jeanuel Belocian è un calciatore francese di soli 19 anni con prospettive enormi nel suo ruolo. Infatti, a dispetto della sua età, ha già esordito con la Nazionale Under 21 transalpina. Dopo aver effettuato tutta la trafila nelle giovanili del Rennes, è stato acquistato dal Bayer Leverkusen per ben 15 milioni di euro.

Di piede mancino, può giocare indifferentemente come difensore centrale o come terzino sinistro, il che lo rende perfetto per essere impostato come braccetto di sinistra nel sistema di gioco di Inzaghi. Xabi Alonso non gli ha ancora permesso di esordire in Bundesliga, ma è sicuro di aver pescato bene e che in prospettiva il ragazzo potrà dire la sua.

Nonostante il difensore francese sia legato da un contratto fino al 2029 con i campioni di Germania, l’Inter potrebbe comunque effettuare un tentativo la prossima estate, ben consapevole che il prezzo sia destinato a crescere e si attesti ad almeno 20 milioni di euro. L’idea resta nella testa di Marotta e Ausilio e vedremo se ci saranno i margini per concretizzarsi.