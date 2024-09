Inter gelata: Guardiola se ne è innamorato, lo vuole a tutti i costi

Il tecnico del Manchester City valuta un colpo da paura e i fari sono tutti puntati in casa Inter: Guardiola è scatenato

Poco più di un anno fa il calcio europeo si è reso conto della reale forza dell’Inter. In particolar modo Pep Guardiola ed il suo Manchester City hanno rischiato grosso, riuscendo solo grazie alla prodezza di Rodri, a conquistare la tanto desiderata Champions League.

Un avversario ostico, però, i ragazzi di Simone Inzaghi che oggi più di allora rappresentano una delle maggiori candidate alla vittoria finale della Coppa dalle grandi orecchie. Più recentemente, proprio in occasione dell’esordio stagionale europeo all’Etihad Stadium, Manchester City e Inter si sono sfidate e l’incontro si è concluso con un tiratissimo 0-0.

Il gap, almeno nell’undici schierato in campo, è sembrato essere stato ormai colmato. Un match che ha detto tanto del presente ma soprattutto del futuro: questa Inter può e deve puntare a vincere la Champions League, a 15 anni dall’ultima volta.

Ad ogni modo, come già accaduto in passato, l’intreccio tra le due big potrebbe spostarsi dal campo in sede di calciomercato. Guardiola, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’Inter e per il lavoro portato avanti da Inzaghi, sarebbe stato infatti rimasto folgorato dalla prestazione di uno dei nerazzurri.

Al punto che a bocce ferme, a fine stagione, sembrerebbe intenzionato a fare di tutto per prendersi la stella dell’Inter. Ad ogni costo. Ecco quindi che i tifosi nerazzurri tornano a tremare. E se un tempo era stato Alessandro Bastoni, adesso l’obiettivo sarebbe un altro.

Dall’Inter al City: addio pazzesco in estate

Quando Pep Guardiola si mette in testa una cosa è difficile fargli cambiare idea. E così l’allenatore del Manchester City guarda con straordinario interesse ad uno degli assoluti pilastri di Simone Inzaghi.

Addio Serie A, addio Inter. Il Manchester City sembrerebbe potersi spingere in profondità per arrivare a Nicolò Barella durante il prossimo calciomercato estivo. Guardiola apprezza tantissimo l’ex Cagliari e lo ritiene uno dei centrocampisti più completi e forti al mondo, ideale per il gioco tecnico e di palleggio dei ‘Citizens’.

L’Inter attende, eventualmente, una proposta da urlo per il suo gioiello. Barella, al suo sesto anno in maglia nerazzurra, piace tanto anche a PSG e Real Madrid oltre a diverse società inglesi. Ma il Manchester City sembrerebbe potersi portare in pole position proprio grazie alla voglia matta di Guardiola di portare Barella alle sue dipendenze, il prima possibile. Il talento azzurro, fino a questo momento, ha collezionato 4 presenze con 1 gol ed 1 assist. L’Inter punterebbe a chiedere non meno di 80 milioni di euro.