Simeone dà il via libera all’Inter: scambio con Dumfries

Spunta l’ipotesi di uno scambio alla pari con Denzel Dumfries, prossimo a rinnovare con l’Inter fino a giugno 2027

A giugno si scriveva che Denzel Dumfries avrebbe rinnovato con i nerazzurri subito dopo la fine dell’Europeo in Germania: il tempo di tornare dalle vacanze e avrebbe apportato la sua firma sul nuovo contratto. A inizio settembre, si è invece suggerito che il club avrebbe preteso una sua risposta definitiva sul prolungamento al termine della sosta per le Nazionali…

A fine settembre, Dumfries è però ancora in scadenza e non sembra che l’Inter gli abbia già lanciato un ultimatum per stanarlo o metterlo spalle al muro. In questo senso, due sono gli scenari possibili. Il primo e più preoccupante, almeno in termini economici: la trattativa è a un punto morto (per la questione della clausola di rescissione troppo bassa pretesa dagli agenti dell’olandese).

Il secondo, e secondo gli insider più probabile: le parti si sono già accordate, così come hanno in passato lasciato intendere più fonti (sia vicine al club che al giocatore), ma c’è bisogno di limare gli ultimi dettagli. La firma, come filtra pure dalla società, è molto vicina.

In ogni caso, sembra ormai chiaro che a giugno, con o senza rinnovo(fino al 2027), il terzino destro dovrebbe lasciare Milano. L’olandese preme per un trasferimento in Premier, ma nel suo destino potrebbe anche esserci la Spagna. Il Cholo Simeone, per esempio, potrebbe essere uno dei referenti più interessati al profilo di Dumfries.

C’era la situazione particolare di Nahuel Molina. El Galgo, dal 2020 al 2022 all’Udinese, potrebbe voler tornare in Italia dopo un biennio intenso ma sempre non pienamente soddisfacente all’Atletico Madrid. Simeone lo volle fortemente per avere in rosa un esterno destro veloce e con grandi capacità offensive, ma alla fine, pur dandogli molto spazio, ha cercato di cambiare il suo gioco, arginandone gli slanci più offensivi.

Scambio con l’Atletico: Dumfries va da Simeone

In Spagna scrivono appunto che Molina potrebbe cambiare maglia già a gennaio. I suoi agenti potrebbero offrirlo anche in Serie A, e quindi pure all’Inter, come sostituto dell’ex PSV. A quel punto, il Cholo Simeone potrebbe avallare l’uscita del connazionale e lanciare l’idea di scambio proprio con Dumfries. A Simeone, l’olandese non è mai dispiaciuto…

Dumfries potrebbe però storcere il naso: l’ex PSV ha in mente un futuro in Inghilterra, di conseguenza la prospettiva di un passaggio alla corte di Dumfries potrebbe non affascinarlo più di tanto. L’Inter, consapevole di non poter trattenere il laterale olandese, vorrebbe poter almeno incassare una quindicina di milioni. Per far sì che ciò accada è indispensabile il rinnovo. Con il nuovo accordo, il suo contratto scadrebbe nel 2028, ma addio resterebbe nell’aria.

L’idea di uno scambio è complicata sotto più punti di vista. Molina non è però un profilo sgradito alla dirigenza. Potrebbe tuttavia non piacere troppo alla proprietà, per età (è un classe 1998) e pretese contrattuali (potrebbe chiedere più di 4 milioni).

A livello tecnico, Nahuel Molina potrebbe rappresentare però un grosso update per i nerazzurri, pur non volendo disprezzare il buon Denzel. Dunque, qualora si presentasse un’occasione del genere, bisognerebbe pensarsi molto bene prima di chiudere le porte a una trattativa, specie se un canale venisse davvero aperto a gennaio.