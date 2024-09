Inter furiosa con Leao, il gesto non è passato inosservato

Rafael Leao al centro di una fortissima polemica alla fine del derby: i tifosi nerazzurri sono furiosi con l’attaccante del Milan

Un’attesa lunghissima quella che i tifosi del Milan hanno dovuto sopportare negli ultimi anni prima di tornare a gioire per la vittoria del derby. La stracittadina è finita, contro ogni pronostico, nelle mani degli uomini di Paulo Fonseca, capaci di una prestazione al di sopra di ogni aspettativa.

Un 1-2 che, allo scadere grazie alla firma di Gabbia, fa ancora malissimo al popolo nerazzurro. Una sconfitta che brucia per come è arrivata, per la prestazione scialba che i campioni d’Italia hanno proposto, offrendo il fianco ad un Milan decisamente più attivo e pimpante, specialmente in fase offensiva. Continua il momento no di Lautaro, mentre Thuram è stato fermato in più di un’occasione dalle prodezze di Maignan. Derby al ‘Diavolo’, dunque, e dubbi lato Inter su come la partita sia stata affrontata (e preparata) durante la settimana.

C’è chi parla di questione atletica – il Milan, effettivamente, sembrava viaggiare a velocità quasi doppia – chi invece di motivazione, l’aver preso sottogamba l’avversario che negli ultimi anni ha fatto enorme fatica ad impensierire il dominio interista nei derby passati. Ad ogni modo, è un momento di riflessione profonda per Simone Inzaghi ed il suo staff che devono comprendere gli errori e ripartire nel miglior modo possibile, già contro l’Udinese.

Leao, che caos: così ha fatto arrabbiare l’Inter

Nelle scorse ore è però scoppiata una vera e propria polemica che ha visto, suo malgrado, protagonista Rafael Leao. L’attaccante del Milan ha compiuto un gesto a fine gara che ha fatto infuriare l’Inter e i suoi tifosi: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

L’emozione per una vittoria da grandi sfavoriti, l’euforia rossonera ha portato Rafael Leao a compiere un gesto che – come si può vedere nel video pubblicato da DAZN – non ha fatto certamente piacere ai tifosi nerazzurri. L’ala portoghese a fine gara, per festeggiare il successo, prende in mano una bandierina sui cui è stampato il logo interista. Insieme a Fofana, con la maglia del francese, Leao copre la bandierina esultando e facendo infuriare il popolo nerazzurro.

Poco dopo ci ha pensato Tammy Abraham a frenare i compagni. L’inglese ha strappato di mano la bandierina a Leao, gettandola a terra dopo aver sfilato la maglia di Fofana. Un momento che non ha di certo fatto piacere alla Curva Nord che ha assistito indispettita al gesto del portoghese, con lo stadio perlopiù nerazzurro che non ha affatto gradito la situazione.

Quella di Leao è stata la discutibile risposta a quanto fece Marcus Thuram nella passata stagione. Il numero 10 rossonero aveva, evidentemente, il dente avvelenato ed in questo caso ha avuto l’occasione d’oro di poter finalmente ‘rispondere’ al rivale.