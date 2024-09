“Inzaghi ha dato un calcione”: bomba Inter dopo il derby

È un post derby infuocato per l’Inter. Diverse le critiche ai nerazzurri per la prestazione e c’è anche un retroscena su Simone Inzaghi

La sconfitta nel derby continua a far discutere nell’ambiente Inter. La prestazione negativa dei nerazzurri ha sorpreso un po’ tutti ed ora ci si aspetta un riscatto immediato. La trasferta di Udine, forse un po’ a sorpresa, rappresenta un primo test importante per i campioni d’Italia. Nelle due trasferte sono arrivati altrettanti pareggi e la società si attende un cambio di passo dalla squadra per non lasciare altri punti per strada.

Intanto, nelle ultime ore è uscito un nuovo retroscena su Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro è uno dei più criticati per la sconfitta contro il Milan. Ma c’è una mossa a sorpresa che il tecnico ha fatto subito dopo il derby. Nessuno magari se lo aspettava, ma l’allenatore l’ha ritenuta necessaria per continuare a tenere il gruppo compatto e non rendere ancora più complicata una situazione non semplice.

🔥#Cassano: “Dopo la gara di Manchester, difensiva con qualche picco in contropiede, hanno fatto passare l’#Inter come pretendente alla vittoria della Champions. Ho letto #Inzaghi tra i migliori al mondo, invece c’è il rischio che in 4 anni riesca a vincere solo uno scudetto…” pic.twitter.com/jjs6yWUAaA — Interlive (@interliveit) September 24, 2024

La prima sconfitta dopo sei vittorie consecutive in un derby ha fatto sicuramente male all’interno del gruppo. La squadra arrivata dall’ottima prestazione di Manchester e in molti si aspettavano un atteggiamento diverso. Purtroppo i nerazzurri non sono riusciti a ripetere quanto fatto in Inghilterra e il ko contro il Milan rende la settimana che porta a Udine complicata. Ma sicuramente quanto fatto da Simone Inzaghi subito dopo la partita di domenica ha reso questi giorni meno pesanti di quanto non lo sono già.

Inter: la mossa a sorpresa di Inzaghi, cosa è successo

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il gruppo ha apprezzato il mea culpa di Simone Inzaghi. “Il tecnico si è preso tutte le responsabilità e ha dato un calcione a qualsiasi alibi – si legge sulla rosea – anzi forse ha esagerato con le responsabilità visto che da Viale della Liberazione chiedono di non esasperare troppo i contorni dopo la sconfitta”.

Una mossa che Inzaghi ha voluto fare per non dare troppe colpe ai giocatori e portarli ad affrontare questa settimana con una certa serenità. In gruppo comunque c’è la consapevolezza che la partita di Udine rappresenta un crocevia importante. I soli due punti conquistati in trasferta è un bottino davvero misero per chi punta allo Scudetto. Per questo motivo da sabato non si devono più lasciare punti per strada per non essere costretti a fare un campionato di rincorsa.