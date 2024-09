Lautaro in crisi e nuovo bomber a gennaio: Juventus ko

Lautaro ha ammesso che c’è qualcosa che non va: è già crisi per l’Inter? L’Inter pensa a un rinforzo a gennaio

Pancia piena, ritardo di condizione o gestione sbagliata… La sconfitta nel derby brucia come non mai per un’Inter che sembra aver di colpo smarrito tutte le sue sicurezze. Qualcuno ha già ipotizzato una sindrome da abbuffata (seconda stella, rinnovi, film commemorativi, complimenti dalla stampa europea…). Qualcun altro pensa che i calciatori e l’allenatore si siano concentrati troppo sul fare bella figura a Manchester, finendo così per buttare 5 punti fra Monza e derby.

Una simile ricostruzione non ha molto senso. Le formazioni titolari scelte nelle ultime tre sfide (trasferta di Monza, sfida di Champions in trasferta contro il City e Milan) dicono che la partita in cui l’allenatore ha schierato la squadra più forte è stata il derby. Dunque tutti gli impegni sono stati affrontati con criterio e nessuno ha voluto sottovalutare l’appuntamento con la stracittadina.

La verità è che, dopo la sconfitta contro il Milan, l’Inter si scopre più fragile del previsto. Con l’attuale condizione atletica, la squadra non regge tre partite a settimana, specie se queste due di queste tre partite includono impegni con avversari forti. È tutto lì, o quasi… E poi c’entra la scarsa brillantezza di interpreti chiave come Pavard, Mkhitaryan e soprattutto Lautaro Martinez.

Chi ha deluso di più in questo avvio di campionato è proprio Lautaro, ma è ovviamente presto per parlare di crisi. Lo stesso Toro, però, ha lasciato chiaramente intendere di non essere soddisfatto di sé stesso. Nel post partita Lautaro, da bravo capitano, si è assunto le proprie responsabilità: “Sto facendo fatica“, ha detto, “ora devo solo stare zitto e lavorare a testa bassa ad Appiano per aiutare la squadra“.

Calciomercato.it ha provato ad analizzare la situazione, confermando che il capitano dei nerazzurri non sta attraversando una fase di brillantezza. Il Toro è indietro in termini di condizioni e fatica a trovare essere pericoloso negli ultimi sedici metri. Le statistiche di Lautaro dicono che non segna da troppo tempo. L’ultimo goal risale a marzo, una partita in casa del Frosinone, con i nerazzurri già campioni d’Italia. Quindi nelle ultime 13 partite dell’Inter tra campionato e Champions League, l’argentino è andato a secco.

La crisi di Lautaro impone delle scelte?

Lautaro è ancora il top-player nerazzurro. E in virtù del suo rendimento si è meritato nelle scorse settimane un rinnovo fino al 2029 con un super ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Proprio quelle cifre, almeno al momento, non giustificate. Il Toro dovrebbe cambiare le partite, incidere in area, supportare Thuram e guidare la squadra nelle situazioni più delicate.

Dalla panchina, l’aiuto può arrivare solo con Taremi, visto che da Arnautovic e Correa nessuno si aspetta goal, assist e giocate risolutive. La crisi di Lautaro deve quindi essere risolta in fretta, altrimenti per l’Inter la stagione potrebbe mettersi in salita. Ci sono delle soluzioni? Non tante, in effetti… A meno che Oaktree non possa dare l’ok a un investimento a gennaio.

“Ecco quindi che per risolvere i problemi e dare maggiore incisività all’attacco, Marotta e Ausilio potrebbero provare a piazzare alla riapertura del mercato l’austriaco e l’esubero Correa con l’obiettivo di anticipare a gennaio l’arrivo di Jonathan David“, si legge su calciomercato.it.

David è un attaccante gradito alla dirigenza e soprattutto un obiettivo da poter acquistare a prezzo scontato visto che è in scadenza di contratto a giugno con il Lille.

Anticipare il colpo David per bloccare Giuntoli

Secondo calciomercato.it, una mossa del genere avrebbe senso anche per poter sbaragliare la concorrenza e vendicarsi della Juve, che nell’ultimo anno ha già soffiato ai nerazzurri un paio di obiettivi (Djaló, Cabal…). E su David c’è appunto anche l’interesse concreto della Juventus di Giuntoli.

Quindi, se l’Inter avrà qualche possibilità di tesserare in anticipo il canadese, l’affare potrebbe valere anche come strategia di disturbo nei confronti dei bianconeri. Ma per arrivare a David bisogna giocoforza vendere i due esuberi in attacco e liberare spazio per un altro calciatore extracomunitario.

Ma intanto conta il presente, che si chiama Lautaro Martinez. I campioni d’Italia aspettano la riscossa del Toro. Solo con una repentina rinascita del loro bomber potranno ritrovare fiducia e allontanare ogni spettro di crisi.