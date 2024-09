Inter, ‘affare’ da 41 milioni: stracciata la Juve

I nerazzurri comandano la classifica seguiti dal Milan mentre i bianconeri perdono terreno rispetto al passato dopo un pesantissimo e storico addio, è lotta al vertice non soltanto sui terreni di gioco

Una classifica tanto fluida come quella maturata al termine della quinta giornata del campionato di Serie A non la si vedeva da molti, troppi anni. Sintomo dell’imprevedibilità e della eterogeneità di forze distribuite fra le squadre partecipanti a questa incredibile edizione. L’Inter, data per strafavorita alla vigilia, è costretta ad inseguire dalla sesta posizione a causa di due pareggi e una sconfitta bruciante da parte del Milan.

I cugini e rivali rossoneri seguono a ruota con il medesimo punteggio, mentre conducono davanti Empoli, Juventus, Udinese, Napoli e Torino. Complice un calendario ancora non ben definito, i giochi sono comunque ancora tutti aperti ed è presto per parlare di incastri, outsider, riconferme e sorprese assolute. Non resta che affidarsi a quel che i calciatori avranno da dimostrare da qui alla fine della stagione.

Intanto, però, alcune società sorridono anche al di fuori dei campi in ambiti affini ma non direttamente collegati con le prestazioni dei singoli. Nel caso dei nerazzurri, il rinnovamento delle strategie applicate sui mercati internazionali con l’obiettivo di potenziare il parco di sponsor – con relativi introiti stagionali – ha permesso al club di affermarsi leader assoluta in Serie A all’insegna di un nuovo sensazionale risultato che sbaraglia tutte le altre concorrenti.

Solo 4 milioni per la Juventus, bianconeri battuti dall’Inter fronte sponsorizzazioni

Questi ultimi, grazie al fortissimo legame con Betsson Sport, Gate.io e U-Power, hanno potuto infatti incassare un bottino da 41 milioni di euro complessivi.

Nessuna violazione del Decreto Dignità da parte dell’Agcom per l’affissione dell’immagine del colosso di scommesse sulle divise ufficiali e via al lancio a livello internazionale. Segue però il Milan, a sua volta più forte grazie alla riformulazione dell’accordo con Emirates ed MSC.

Bene anche la Fiorentina, dopo l’accordo con Mediacom da 25 milioni. Delude invece la Juventus, la quale fino all’ultimo non è riuscita a trovare uno sponsor degno come aveva fatto Jeep fino alla passata stagione. I bianconeri, da tempo saldi al primo posto in questa speciale classifica legata agli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni, sono scivolati incredibilmente al decimo posto: i 45 milioni di perdita hanno lasciato fra le mani del club torinese solo 4 milioni, destinati comunque a crescere nel momento in cui verrà siglato in via definitiva un nuovo contratto su cui sta lavorando intensamente l’agenzia Two Circles.