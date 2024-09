Inter, Inzaghi ‘esplode’ ad Appiano: “Mai più”

Il ko nel derby ha portato il tecnico Simone Inzaghi a lanciare un chiaro messaggio ai giocatori: c’è una cosa che non vuole vedere più

La sconfitta nel derby continua a far discutere in casa Inter. Prestazione sottotono e necessità di un cambio di passo per non lasciare tanti punti per strada. Inzaghi nel post partita si è assunto le responsabilità e questo è sicuramente stato apprezzato dal gruppo. Ma ora, è tempo di pensare anche all’Udinese, contro la quale il tecnico si aspetta una reazione importante dai suoi ragazzi.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Inzaghi ha detto ai suoi calciatori che un particolare avvenuto contro il Milan non deve accadere più. Il messaggio è molto chiaro e ora sta alla squadra metterlo in campo. Siamo certi che la lezione del derby è servita per tornare in careggiata nel minor tempo possibile e ripartendo da Manchester.

La prestazione in Champions League aveva fatto sicuramente ben sperare in ottica derby, ma domenica sera c’è stato un grande passo indietro. Un qualcosa che forse Inzaghi non si aspettava. Ora, però, non è tempo di pensare al passato, ma bisogna pensare ad una trasferta insidiosa alla ‘Dacia Arena’, dove il piacentino si attende delle risposte importanti.

Inzaghi molto chiaro con i giocatori: “Non deve succedere più”

I fari di Inzaghi, in particolare, saranno rivolti al reparto arretrato. Sin dalla prima partita l’approccio della difesa non è stato sicuramente dei migliori. Nella giornata di ieri, martedì 24 settembre, ad Appiano Gentile il tecnico ha analizzato gli errori commessi contro il Milan e chiesto ai difensori di ritornare ad essere compatti ed avere maggiore attenzione durante tutto il match. E poi l’approccio non deve mai più essere molle. A Udine l’allenatore nerazzurro si augura di poter vedere la stessa concentrazione avuta a Manchester. E’ quella la prestazione da cui si deve ripartire per sognare in grande.

Cinque gol subìti in altrettante partite di campionato è un bottino non ideale per chi punta a vincere il campionato. Tra le squadre date per favorite solo il Milan ne ha presi di più. Il Napoli di Conte è fermo a quattro (tre solo all’esordio a Verona), la Juventus di Thiago Motta ha ancora la porta imbattuta. Insomma, c’è bisogno di un cambio di passo nel reparto arretrato. Quello offensivo si sta comportando bene visto che i nerazzurri hanno il secondo attacco alle spalle del Milan.