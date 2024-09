Tre anni e 39 gol con l’Inter: che fine ha fatto Djorkaeff?

Ricordate Djorkaeff ? Protagonista nell’Inter di fine millennio, il trequartista francese ha avuto una brillante carriera dopo il ritiro

Lo dicono in tanti e chi ha vissuto quel periodo può senz’altro confermato. C’è stato un periodo, nemmeno troppo lontano, in cui la Serie A era il campionato più ambito in Europa. Dagli anni ottanta fino al primo decennio del nuovo millennio, il nostro campionato ha attirato i calciatori più forti del mondo con i nostri top club che molto spesso avevano la meglio su quelli esteri per acquistarli sul mercato.

Lo conferma la vicenda che vi stiamo per raccontare che riguarda un calciatore dell’Inter, il quale, seppur con un’esperienza breve in nerazzurro, è riuscito a lasciare un buon ricordo nei tifosi interisti. Era l’estate del 1996 quando l’Inter acquista il trequartista francese Youri Djorkaeff per 7.5 miliardi di lire dal PSG, strappandolo alla concorrenza del Barcellona.

Già apprezzato a livello europeo per la sua esperienza quinquiennale con il Monaco, Djorkaeff approda all’Inter dopo una sola stagione al PSG con il quale vinse una Coppa delle Coppe. In nerazzurro disputa tre stagioni. Per Gigi Simoni è un titolare inamovibile nell’annata 1997-98, quella terminata al secondo posto dietro la Juve in campionato dopo l’arcinoto episodio del contatto da rigore Iuliano-Ronaldo ma vincente in Coppa Uefa con il 3-0 rifilato alla Lazio in finale al Parco dei Principi.

Che fine ha fatto Youri Djorkaeff: ora ha un ruolo importante

La vittoria con l’Inter vendica la precedente sconfitta nella finale di Coppa Uefa contro lo Schalke 04 nella quale Youri era in campo. Tra Serie A e coppe, saranno 127 le presenze complessive in nerazzurro con ben 39 gol. Il più bello, ovviamente, l’ha segnato il 5 gennaio 1997 con la splendida rovesciata contro la Roma, un gol ritenuto (giustamente) tra i più belli di sempre nella storia della Serie A.

Con la Nazionale francese, Djorkaeff ha vinto un Mondiale (1998, titolare nella finale contro il Brasile), un Europeo (2000, titolare contro l’Italia all’epilogo a Rotterdam) e una Confederations Cup (2001). Dopo l’Inter ha militato con Kaiserslautern, Bolton e Blackburn prima di chiudere la carriera nella MLS con i New York Metrostars.

Terminata la carriera, Djorkaeff si è dedicato ad altre attività. Ha fondato un brand di abbigliamento (la Maison Zilli) e dato vita alla Youri Djorkaeff Foundation, un’associazione impegnata in iniziative per favorire l’accesso alle attività calcistiche a bambini e ragazzi in difficoltà economica e sociale. A differenza di molti altri colleghi, Djorkaeff non ha intrapreso la carriera da allenatore ma è rimasto attivo nel mondo del calcio.

L’ex interista ricopre attualmente un incarico importante alla Fifa come Senior Football Advisor ovvero consulente calcistico del presidente Gianni Infantino. Precedentemente, Djorkaeff è anche nel board della Fifa Foundation, impegnata in progetti social e nella costruzione di infrastrutture sportive in tutto il mondo. Ha una scuola calcio in Armenia, suo paese di origine.

Youri Djorkaeff posing with a young Henrikh Mkhitaryan. pic.twitter.com/iw3Dxa6khb — 90s Football (@90sfootball) October 19, 2022

Proprio riguardo le sue origini armene, Youri ha pubblicato sui social una foto di lui con il piccolo Henrikh Mkhitaryan. Quest’ultimo considera Djorkaeff uno dei suoi idoli di infanzia.