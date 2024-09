Contatto per Bijol: Marotta ha due assi nella manica per chiudere

Jaka Bijol sarà al centro della prossima sessione estiva di calciomercato: l’Inter insiste e può chiudere grazie a due assi nella manica

Non ci sono dubbi sul fatto che l’Inter debba acquistare almeno un nuovo difensore centrale durante la prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri vedranno scadere i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij – anche se almeno uno dei due potrebbe essere rinnovato – e non vogliono farsi trovare impreparati, per cui la lista di possibili nuovi acquisti da parte della Beneamata è già pronta, con diversi nomi seguiti e nel mirino.

Tra questi, uno di quelli che spicca di più è sicuramente quello di Jaka Bijol. Lo sloveno è un profilo che all’Inter piace non poco, ha già dimostrato nelle scorse stagioni di essersi adattato alla Serie A ed è un perno anche della sua nazionale. Ha iniziato alla grande la stagione con l’Udinese, dove gioca nel cuore della difesa a tre, per cui non avrebbe problemi a adattarsi al sistema di gioco di Simone Inzaghi.

Grazie a un’evidente fisicità e alla capacità di eccellere in marcatura, il difensore riesce a spiccare anche contro i bomber più difficili da arginare e l’Inter si è decisa a puntarci, anche se la trattativa con l’Udinese non si presenta così facile ai nastri di partenza.

Primi contatti tra Inter e Udinese per Bijol: i dettagli e la possibile contropartita

Il prossimo weekend vedrà l’Inter sfidare proprio i friulani, un appuntamento che si ripeterà anche in Coppa Italia. Le due società hanno ottimi rapporti, per cui non dovrebbero esserci problemi nell’affrontare anche il discorso Bijol, per cui i nerazzurri sono in prima fila.

Le ottime prestazioni e la giovane età del ragazzo hanno convinto la dirigenza del club lombardo, ma allo stesso tempo è destinata a salire anche la valutazione del centrale, che potrebbe spingersi fino ai 30 milioni di euro. Come si è evinto dalla presentazione dell’ultimo bilancio, l’Inter ha decisamente meno problemi economici, per cui anche Oaktree potrebbe autorizzare questo tipo di investimento.

In realtà, però, come vi abbiamo già riportato, potrebbe anche essere inserita nell’affare una contropartita che piace all’Udinese, come Berenbruch, che sta facendo bene in questa stagione con la maglia della Primavera. I friulani comunque hanno precisato che il ragazzo non si muoverà prima della prossima estate, per cui ancora ne vedremo delle belle per il futuro di Bijol.