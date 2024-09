Il Manchester City spaventa l’Inter: 50 milioni sul piatto per gennaio

Una clamorosa operazione per gennaio, Guardiola è pronto a scippare l’Inter: 50 milioni e firma col City a gennaio

Si sono affrontate recentemente in Champions League, alla pari, in un match tiratissimo terminato 0-0. Manchester City ed Inter potrebbero tornare a parlare, stavolta di calciomercato. Gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta clamorosa per un pilastro di Simone Inzaghi, già per il mese di gennaio.

Il campo regalerà ancora parecchi spunti prima che a gennaio il calciomercato riaprà ufficialmente i battenti. Da questo punto di vista la dirigenza di Viale della Liberazione ha già ben chiare le idee su come rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Se dovesse partire Arnautovic, in scadenza contrattuale il 30 giugno 2025, allora potrebbe arrivare un nuovo attaccante. Si è parlato a lungo di Berardi così come un’eventuale offerta anticipata per Jonathan David che piace tanto a Marotta così come alla Juventus.

Occhio, però, perché la sorpresa più grossa rischia di riguardare le uscite mettendo in primissimo piano il Manchester City. Gli inglesi già in passato avevano fatto tremare i tifosi dell’Inter, interessandosi ad Alessandro Bastoni per rinforzare la difesa.

Un interesse che rimane ma che, al momento, non è nulla di più: il centrale azzurro piace a Guardiola che per gennaio pare però abbia messo in cima alla sua personalissima lista un altro big di Inzaghi.

50 milioni per il big di Inzaghi: tentazione City

Dall’Inter al Manchester City, biglietto di sola andata. Sembra questo lo scenario che potrebbe prospettarsi nelle prime settimane del 2025, quando le grandi del calcio europeo punteranno a rinforzarsi per la seconda parte della stagione. Il City è pronto ad un investimento mostruoso.

Guardiola potrebbe provare a puntare su Hakan Calhanoglu ed il motivo è presto detto. Nelle scorse ore è stata confermata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Rodri, con il nazionale spagnolo che verosimilmente dovrebbe aver chiuso la stagione con largo anticipo. Ecco perché da Manchester si sta immaginando un investimento corposo che possa ristabilire gli equilibri in cabina di regia.

Chi meglio di Calhanoglu che, da ormai almeno due anni, è tra i migliori interpreti in circolazione in quel ruolo? Il turco non ha mai nascosto le sue ambizioni e già in passato le sirene della Premier League lo hanno allettato non poco. Adesso la situazione può infiammarsi, con 50 milioni di euro sul piatto che la dirigenza nerazzurra probabilmente rifiuterebbe.