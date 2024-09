Salta Udinese-Inter, brutto colpo in vista di sabato

In vista dell’importante sfida del Bluenergy Stadium, il club rischia di perdere un giocatore: le condizioni preoccupano

Reduci da due ottimi risultati negli ultimi impegni di campo prima della quinta giornata di campionato, Udinese ed Inter hanno subìto delle pesanti battute d’arresto nelle sfide dello scorso weekend. La formazione friulana, capoclassifica alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la ‘nuova’ Roma di Ivan Juric, è tornata sulla terra uscendo con le ossa rotte dal match.

I capitolini hanno trovato la loro prima vittoria in Serie A proprio contro l’undici di Kosta Runjaic, apparso irriconoscibile nonostante ci fossero, considerando il clima surreale allo stadio, le condizioni per far male. Per proseguire nello splendido cammino della stagione in corso dopo le indicibili sofferenze dello scorso anno.

‘Se Atene piange però, Sparta non ride‘, come dice il vecchio adagio. Anche i nerazzurri, prossimi avversari dei bianconeri nell’anticipo di campionato di domani sera, sono inopinatamente caduti in una delle partite più importanti dell’anno: il derby. E sì che l’Inter era arrivata alla stracittadina forte dell’ottima prestazione nella tana del Manchester City, nella prima giornata della nuova Champions League.

Il contraccolpo per una sconfitta che ha permesso al Milan, in piena crisi prima della stracittadina, addirittura di agganciare la Beneamata ad 8 punti in classifica, è stato pesante. A complicare la situazione c’è stata poi la notizia dello stop di Nicolò Barella, vittima di una distrazione al retto femorale della coscia destra. Sul fronte dell’infermeria però, anche l’Udinese non può certo sorridere in vista della sfida del Bluenergy Stadium.

Udinese-Inter, l’argentino in forte dubbio per il match

Proprio sul finale di primo tempo della sfida di Coppa Italia tra i friulani e la Salernitana, i bianconeri hanno usufruito di un calcio di rigore poi trasformato con qualche patema da Lorenzo Lucca. Il penalty se l’è procurato Martin Pajero, l’argentino classe ’98 schierato titolare per l’occasione.

Inizialmente la massima punizione non era stata concessa dal direttore di gara, che poi è andato a rivedere l’episodio al VAR. Si è visto chiaramente un duro colpo sul tallone subìto dal sudamericano, rimasto per qualche minuto dolorante a terra e successivamente fatto uscire in barella.

Proprio quanto accaduto in una delle ultime azioni della prima frazione rischia di aver compromesso seriamente la partecipazione del giocatore alla sfida di campionato contro l’Inter. Una decisione definitiva sulla presenza o meno di Pajero verrà presa nei giorni immediatamente antecedenti alla partita, ma le speranze sono davvero ridotte al lumicino. Anzi, in casa Udinese si teme non poco una diagnosi che lascerebbe fuori il sudamericano per diverso tempo.