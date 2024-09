“Via a gennaio”: bomba Frattesi prima di Udinese-Inter

Il giornalista apre alla possibilità di un addio anticipato all’Inter da parte del centrocampista nerazzurro se non dovesse accumulare minuti importanti nei prossimi mesi, ecco lo scenario

Nella prossima giornata di campionato, l’Inter è chiamata a riscattare la sconfitta subita a San Siro ad opera del Milan nel primo derby della stagione. Invertire la rotta è infatti necessario per riprendere contatto con le prime posizioni in classifica e perseguire l’obiettivo principale di ripetersi, come fatto lo scorso anno, in qualità di campioni.

Non sarà comunque facile perché il volto della Serie A è cambiato ancora, dopo l’ultima sessione estiva di mercato. Molte squadre si sono rinforzate e non sono soltanto le solite quattro o cinque. Del resto, le primatiste già parlano per sé: Torino e Napoli galvanizzate, ma non perdona neppure l’Udinese. Reduce da una sola sconfitta rimediata proprio contro i partenopei dell’ex nerazzurro Conte nell’ultima giornata, saranno i prossimi avversari dell’Inter del sabato pomeriggio. Una partita importante per i numeri e per il morale.

I friulani rappresentano già una delle outsider del campionato e sulla scia dei tre successi conquistati finora potrebbero confermarsi fra le rivelazioni, anche nel momento in cui dovessero sfruttare con criterio i mesi invernali di mercato. Il match sarà comunque l’occasione anche per Davide Frattesi, uno dei centrocampisti più preziosi su cui può contare Simone Inzaghi dalla panchina.

Chance Frattesi dal primo minuto contro l’Udinese, servirà per evitare il mercato

L’ex Sassuolo, salvo sorprese, partirà titolare al posto di Nicolò Barella potendo dunque cogliere un’occasione unica per mettere la propria firma su un match totalmente aperto. Ma non solo.

Per Frattesi sarà anche l’occasione di dimostrare di meritare un posto da titolare al pari dei suoi colleghi di reparto, in più di una singola occasione. Anche i prossimi mesi potrebbero essere decisivi in questo senso, perché da tempo il calciatore attende il proprio momento di splendere nella speranza di avere più spazio a disposizione. Se una svolta non dovesse arrivare entro la prossima sessione, il giornalista Mario Mattioli intervistato a ‘Radio Radio’ non esclude della possibilità da parte di Frattesi di cambiare aria: “Spero possa trovare un buco, altrimenti a gennaio potrebbe fare qualche pensiero sul cambiare casa”.