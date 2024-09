Inter sempre più convinta: addio a zero, è finita con i nerazzurri

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibile decisione della dirigenza su un giocatore in scadenza a giugno

L’estate nerazzurra ha portato diverse novità alla rosa di Simone Inzaghi. Tra nuovi arrivi e conferme, con pochi addii rilevanti al gruppo campione d’Italia. A questo punto, però, in vista di giugno qualcosa sembrerebbe già muoversi: si parla di un pesante addio a parametro zero.

In attacco molto rischia di cambiare a partire da giugno, Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno le valigie in mano. Già messi sul mercato lo scorso agosto, Marotta non ha ricevuto offerte concrete per i due che tra pochi mesi lasceranno spazio ad almeno un nuovo arrivo. E non è detto che tutto ciò possa già avvenire nel mese di gennaio…

Altra situazione particolare riguarda, invece, la difesa. Il fiore all’occhiello nella passata stagione che ha permesso ai nerazzurri senza troppi ostacoli di conquistare lo Scudetto e che adesso sta iniziando a mostrare segnali di cedimento. Sembra in particolare uno il nodo da sciogliere: a tal proposito il futuro del big, in scadenza a fine stagione, sembra già stato chiarito.

Acerbi può dire addio a zero

Sembra ormai definita una delle partenze più pesanti, in vista della prossima estate. Il big saluterà a scadenza contrattuale l’Inter, l’ipotesi rinnovo sembra che stia ormai per sfumare definitivamente. Si tratta di Francesco Acerbi.

Nonostante la recente convincente prestazione contro il Manchester City, l’ex Lazio deve fare i conti con la carta d’identità e la voglia della dirigenza interista di svecchiare il reparto arretrato. Acerbi compirà 37 anni a febbraio e sembra proprio che stavolta Marotta sia poco propenso a trattare il rinnovo dell’ex rossonero. L’esperto centrale sembra ormai in rampa di lancio per lasciare la Milano nerazzurra dopo anni comunque positivi all’Inter

Sembra quindi complicatissimo (ma non impossibile, si vedrà in primavera…) che le cose possano cambiare e che il classe ’88 rinnovi e resti all’Inter oltre il 30 giugno 2025. Fino a questo momento ha collezionato, tra Serie A e Champions League, 5 presenze complessive con ben 450′ in campo.

Nella passata annata Acerbi ha racimolato 38 apparizioni con 3 gol e 2 assist. Adesso l’ultima annata, mesi utili per provare a regalare ai tifosi almeno un nuovo trofeo.