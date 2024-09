Nessun dubbio, torna all’Inter: i nerazzurri pronti al colpo

Il programma è già stato stabilito, l’Inter punterà ad un grande ritorno per il 2025: è tutto deciso per il colpo

Mancano oltre tre mesi alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e l’Inter, sottotraccia, sta valutando le prossime mosse. L’Inter, già durante lo scorso mercato estivo, ha fatto tanto. Scelte oculate, come quelle di Taremi e Zielinski che a parametro zero hanno rimpolpato centrocampo e attacco con qualità che fino a questo momento mancavano nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Pensieri e valutazioni che si protraggono più lontano, all’estate 2025 nella quale rischia di cambiare nuovamente molto. Dai rumors su un possibile addio di Simone Inzaghi passando da due partenze che sembrano ormai inevitabili, quasi ufficiali, a scadenza contrattuale.

Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, rispettivamente 33 e 37 anni il prossimo febbraio, difficilmente vedranno rinnovati i rispettivi contratti in scadenza il 30 giugno 2025. Una rivoluzione che a questo punto coinvolgerà in primis la retroguardia, con Palacios che andrà valutato con la dovuta calma e al quale andrà affiancato almeno un grande centrale.

In mediana occhio alle indiscrezioni, trapelate già da settimane, sulla possibile partenza di un big. Si è vociferato di Barella o Calhanoglu, così come di Frattesi che, se non dovesse trovare ampio spazio da qui a fine campionato, potrebbe effettivamente salutare già la Milano nerazzurra.

Ad ogni modo tra i tanti movimenti che riguardano le uscite ce n’è uno – assai gradito ai vertici nerazzurri – che riguarderebbe invece un arrivo ad Appiano Gentile. Anzi, un ritorno.

Sebastiano Esposito può tornare e restare all’Inter

Per la stagione 2025/26 si libereranno due posti in attacco. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono stati ad un passo dall’addio ai nerazzurri lo scorso agosto. Un discorso solo rimandato: tra gennaio e giugno (quando scadrà il contratto di entrambi) ogni nodo verrà al pettine.

Al loro posto si sta spingendo per il ritorno di Sebastiano Esposito, prodotto del vivaio nerazzurro che in prestito all’Empoli sta facendo grandi cose in questo primo scorcio di stagione. 22 anni, l’Empoli vanta un diritto di riscatto fissato ad appena 5 milioni per il centravanti di Castellammare di Stabia il cui destino può tuttavia essere in nerazzurro. Esposito potrebbe essere una delle opzioni a disposizione di Simone Inzaghi insieme a Lautaro, Thuram e Taremi a partire dei prossimi mesi estivi.

2 gol e 2 assist vincenti in 6 apparizioni complessive con i toscani, tra Coppa Italia e Serie A, sembrano aver sciolto ogni tipo di riserva. L’Inter potrebbe puntare al ritorno, con l’idea di dare una grande occasione in prima squadra al ragazzo. Il contratto di Esposito con l’Inter scadrà il 30 giugno 2026. In caso di ritorno a giugno, stavolta per restare, finirebbe anche per rinnovare l’accordo.