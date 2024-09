Udinese-Inter 2-3, la bocciatura è totale: “Veramente pessimo”

Udinese-Inter si è appena conclusa conclusa con il risultato di 2-3 in favore dei nerazzurri: arriva, però, una bocciatura pesante per un calciatore in campo

L’Inter ha reagito dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e ha portato a casa una bella vittoria con il punteggio di 1-3 contro i friulani. Si è sbloccato Lautaro Martinez con una doppietta e questa è una bellissima notizia per Simone Inzaghi e tutto il mondo della Beneamata.

L’argentino, quindi, è sicuramente l’uomo che oggi ruba la copertina, nonostante qualche difficoltà si sia ancora vista nel cuore del primo tempo. Tra le fila dei nerazzurri bene anche Marcus Thuram e Davide Frattesi, mentre ancora Calhanoglu e Mkhitaryan risultano ancora tra i peggiori in campo, esattamente come diversi interpreti della difesa, in cui forse solo Bisseck e Bastoni meritano una sufficienza convinta. Il calciatore che ha destato maggiori perplessità non è però nelle fila della Beneamata, ma dei loro avversari.

Udinese-Inter, quante critiche per Bijol: “Non prendetelo all’Inter”

Non capita spesso che un calciatore della squadra avversaria diventi oggetto di così tante critiche e attenzioni per l’Inter. E invece stavolta è andata proprio così, perché nell’Udinese gioca Jaka Bijol, calciatore accostato da tempo proprio ai milanesi sul calciomercato.

Oggi sicuramente non è stata la sua partita migliore e in molti hanno scritto su X che proprio non vorrebbero che fosse lui a sostituire Francesco Acerbi dal prossimo anno. I termini usati sono piuttosto forti, come potete leggere anche dai post in basso.

Bijol contro di noi sembrava Nesta prime, contro Roma e Inter sembra il peggior Mauricio quando retrocederà questa squadra stapperò quello buono — Lina Selokolu (@notPatriota) September 28, 2024

Se si azzardano a sostituire Acerbi con Bijol l’anno prossimo spero che vengano impiccati in piazza Duomo — Acerbiano ⭐️⭐️ (@homelanderismo) September 28, 2024

ps Bijol all’inter fa la riserva di Fontanarosa — C’è Ottimismo (@Yuro_23) September 28, 2024

Bijol deve stare bello lontana da Milano. Pessimo, sempre stato. Evitare come la peste. — Stereotype (@ErGeometra) September 28, 2024

Bijol non può circolare da noi è! Non ci azzardiamo a prenderlo — Nicola Latini (@NicolaLatini1) September 28, 2024

In effetti, gli svarioni non sono mancati soprattutto in occasione dei gol di Lautaro Martinez e neanche tecnicamente ha convinto. Magari avrà sentito la pressione del match, ma avrà sicuramente altre occasioni per riscattarsi e mettersi in mostra.

TABELLINO

UDINESE-INTER 2-3

1′ Frattesi (I), 35′ Kabasele (U), 45’+3 e 48′ Lautaro Martinez (I), 83′ Lucca (U)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric (58′ Ekkelenkamp), Karlstrom (73′ Atta), Zarraga, Zemura; Thauvin (73′ Brenner), Davis (58′ Lucca). All. Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (75′ de Vrij); Darmian, Frattesi (85′ Zielinski), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (64′ Carlos Augusto); Thuram (75′ Taremi), Lautaro Martinez (85′ Correa). All. Inzaghi

ARBITRO: Sacchi di Macerata

AMMONITI: Karlstrom