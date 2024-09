Vogliono Calhanoglu già a gennaio: scambio e 30 milioni all’Inter

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe cambiare all’improvviso: ci provano con l’Inter a gennaio con uno scambio sensazionale

L’Inter non sta vivendo esattamente il momento migliore degli ultimi anni. La settimana dopo la sconfitta nel derby contro il Milan non è stata per nulla semplice, ma tutti nel club nerazzurro attendono una reazione immediata per tornare subito in corsa per i primi posti in classifica.

In un inizio d’annata complicato, resta comunque la bella prestazione della Beneamata in Champions League contro il Manchester City, in cui la squadra campione d’Italia ha messo in evidenza tutte le sue qualità tattiche e tecniche. E anche dai Citizens e da Pep Guardiola sono arrivati solo apprezzamenti per Simone Inzaghi e il gioco dei nerazzurri.

Dopo lo 0-0 nella massima competizione europea, però, le cose si sono complicate ulteriormente, dato che gli inglesi hanno perso uno dei loro calciatori più importanti e uno dei migliori in circolazione per infortunio. Stiamo parlando di Rodri, che contro l’Arsenal ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, che lo terrà ai box per il resto della stagione. Nonostante la presenza in rosa di Rodri, il Manchester City potrebbe presto intervenire sul calciomercato per sanare questa perdita.

Il Manchester City sonda la pista Calhanoglu per sostituire Rodri: occhio allo scambio

In quella posizione, non ci sono tanti calciatori in giro per l’Europa in grado di sostituire Rodri, e tra questi si può annoverare sicuramente Hakan Calhanoglu. Il regista turco ha raggiunto il suo massimo livello all’Inter nelle ultime stagioni, confermandosi uno dei migliori mediani al mondo.

I campioni d’Italia la scorsa estate hanno resistito agli assalti provenienti dall’estero, in particolare dal Bayern Monaco, e ha deciso di trattenere a tutti i costi il ragazzo, ma già a gennaio potrebbe dover sopportare anche il pressing del Manchester City. Gli inglesi, qualora dovessero risolvere i loro problemi economici e giudiziari, potrebbero tentare il calciatore con un’importante offerta economica e l’Inter con uno scambio.

Sarebbero disposti, infatti, a inserire nell’operazione anche Mateo Kovacic, con una valutazione sui 25 milioni di euro e aggiungere anche un ricco conguaglio da 30 milioni di euro. Il ritorno del croato a Milano stuzzicherebbe i tifosi, ma resta in ogni caso una pista poco praticabile. L’Inter, infatti, ha intenzione di trattenere a ogni costo Calhanoglu, soprattutto a gennaio.