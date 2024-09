“Telefonata dell’Inter per Vlahovic”: le parole che scuotono il calciomercato

L’ultimo accostamento tra Dusan Vlahovic e l’Inter scuote ancora una volta il calciomercato: si parla di una telefonata tra il serbo e i nerazzurri

L’argomento Dusan Vlahovic è sempre parecchio controverso in casa Juventus e in tutta la Serie A. Il bomber bianconero, infatti, fa ancora fatica a inserirsi con continuità nel gioco di Thiago Motta e a trovare il gol con costanza, tanto da essere al centro della crisi della Vecchia Signora tra gli 0-0 consecutivi e la difficoltà ad andare in rete – anche le occasioni da gol stanno un po’ mancando nell’universo di Madama.

E anche la questione contrattuale dell’ex Fiorentina deve essere fortemente presa in considerazione: parliamo di un calciatore che ha un accordo con il suo club fino a giugno 2026 e con un contratto a salire che pesa tantissimo sulle casse societarie e che arriverà a 12 milioni di euro netti.

L’intenzione di Cristiano Giuntoli non è restare a guardare di fronte a una situazione di questo, ma cercare di rinnovare il prima possibile alle condizioni della Juve, in modo da spalmare l’ingaggio ed evitare di perdere uno dei calciatori più rappresentativi della squadra a parametro zero. In ogni caso, resta un po’ di delusione per quello che finora il bomber non ha dimostrato a Torino e in molti si aspettano un cambio di marcia già nelle prossime giornate. Le cose, però, sarebbero potute andare in maniera decisamente diversa.

La rivelazione di Biasin su Vlahovic: “C’è stata una telefonata dell’Inter alla Fiorentina”

“Prima del suo trasferimento in bianconero ci fu un pensiero da parte dei nerazzurri”, ha detto Franco Ordine ai microfoni di ‘TopCalcio24’. “L’Inter chiamò la Fiorentina mesi prima di riprendersi Lukaku – ha aggiunto Biasin –. Ma la Fiorentina sparò 70 milioni”.

È chiaro che a quelle cifre i nerazzurri si siano subito tirati indietro, al contrario della Juve, che ha portato avanti la trattativa e ha portato il bomber a Torino. Per il momento, vista la pubalgia del passato e la discontinuità del ragazzo, in molti pensano che non sia stato un investimento così azzeccato, tanto da rinnegare il centravanti e la sua centralità nel progetto della Vecchia Signora.

Il giornalista Massimo Franchi ha anche aggiunto: “Sabato col Napoli è stato sostituito al 45′, quella di Motta è stata una bocciatura“. Vedremo se sarà effettivamente così o se Vlahovic riuscirà a riprendersi nei prossimi impegni.