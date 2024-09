UFFICIALE, torna Walter Zenga: è il nuovo club manager

La leggenda nerazzurra ha annunciato il suo ritorno, accompagnato dalle dichiarazioni ufficiali del presidente del club

Un milanese doc. Un meneghino col sangue nerazzurro che scorre nelle vene. Walter Zenga, eroe del popolo interista per 12 lunghi anni in cui ha difeso, a suon di prodezze che gli sono valse il soprannome di ‘Uomo Ragno’, i pali della porta, torna a lavorare nel calcio italiano.

Dopo le innumerevoli esperienze, post carriera da calciatore, nei più disparati paesi di mezza Europa e del mondo, la leggenda nerazzurra ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Stavolta però la destinazione non è esotica, come nell’ultimo incarico ricoperto da allenatore, quello alla guida dell’Emirates, club della massima serie degli Emirati Arabi Uniti.

Un percorso non troppo lusinghiero, a dire il vero, visto che, dopo aver collezionato solamente 5 punti in 6 partite, il 30 aprile del 2024 l’ex portiere è stato esonerato e sostituito dal suo vice Benito Carbone. In precedenza Zenga era stato anche Direttore tecnico del Persita Tangerang, società della massima serie indonesiana, col quale aveva firmato un contratto biennale con decorrenza dal maggio 2023.

Insomma, l’ex nazionale azzurro è stato un autentico giramondo. Forse anche grazie in virtù del grande arricchimento personale e professionale derivante dalle mille e una avventure in giro per il globo – oltre che per lo status da ‘immortale’ acquisito grazie alla sua carriera da calciatore – il presidente di un piccolo club siciliano ha deciso di affidargli un ruolo di grande importanza.

Zenga nuovo Club manager del Siracusa: c’è l’annuncio

Secondo con 6 punti in 3 partite nel Girone I della Serie D, il Siracusa ha dei progetti ambiziosi per il suo futuro. E cosa c’è di meglio che ingaggiare un personaggio in vista come Walter Zenga per accrescere la visibilità dell’ancor piccola realtà sicula?

Il club ha annunciato ufficialmente l’entrata in società dell’ex portiere nerazzurro, che rivestirà il ruolo di Club manager e Brand Ambassador. “Ho accolto con piacere la proposta del presidente Ricci – le prime parole pronunciate da Zenga – e sono pronto a misurarmi in questo nuovo ruolo. Metto a disposizione della società azzurra la mia conoscenza del calcio nella convinzione che questo progetto sia destinato a crescere ulteriormente“, ha concluso.

“L’obiettivo – ha ribadito il suddetto Alessandro Ricci, numero uno del Siracusa – è quello di aggiungere un ulteriore tassello nel nostro organigramma. Non abbiamo mai nascosto le nostre ambizioni e la presenza di un monumento del calcio come Zenga intende alimentare il nostro progetto per il ritorno nel professionismo. Walter avrà anche un ruolo operativo che, sono convinto, sarà cruciale nel nostro progetto“, ha dichiarato il patron dei siciliani.